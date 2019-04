FPÖ-Parteitag: Abwerzger mit 98,7 Prozent wiedergewählt

Innsbruck — In Tirol Opposition, auf Bundesebene in einer Regierung mit der ÖVP: Erstmals stellte sich der freiheitliche Parteiobmann Markus Abwerzger heute Abend im Congress in Innsbruck-Igls unter diesen politischen Rahmenbedingungen einer Wiederwahl. Und es war, wie erwartet, die sprichwörtlich „gmahte" Wiesn. Denn bei seinem dritten Antreten nach 2013 als alleiniger Kandidat entfielen auf Abwerzger 235 der 238 abgegebenen Stimmen — also 98,7 Prozent. Vor drei Jahren waren es 91 Prozent gewesen. Abwerzger war von diesem Vertrauensvotum überwältigt.

Das große Ziel einer Regierungsbeteiligung in Tirol hat der 44-Jährige im Vorjahr trotz eines Zugewinns von mehr als sechs Prozent bei der Landtagswahl verfehlt. Aber das war am Parteitag kein Thema. Vielmehr wollte sich Abwerzger bewusst als Oppositionsführer präsentieren. Als jemand, der Schwarz-Grün bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2023 aus dem Sattel heben will.

„Wir sind die bestimmende Kraft in der Opposition, die FPÖ ist ein Schnellzug", machte er seinen Funktionären Mut. Mit 6500 Mitgliedern habe man die Mitgliederzahl verdoppeln können, außerdem sei die Partei seit Dezember 2017 schuldenfrei, frohlockte Abwerzger. Zugleich streute er dem anwesenden FPÖ-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache Rosen. „Du bist der wichtigste Mann für die Freiheitliche Partei in Österreich", dankte Abwerzger dem Vizekanzler.

Von Fahnenschwingern umrahmt und unter Schlager-Klängen zogen Abwerzger und Strache mit Gefolge in den Saal ein. - APA/Groder

Harsche Kritik übte er an LH Günther Platter und der ÖVP, die in Grabenkämpfe verstrickt sei. Und die Grünen seien wiederum der billige Mehrheitsbeschaffer in der schwarz-grünen Landesregierung. „Wir sind hingegen zu stark und zu unangenehm." Eine Absage erteilte Abwerzger der schwarzen Allmacht im Land, die er brechen möchte. „Weil meine Mission von meinem ersten Antreten 2013 noch nicht erfüllt ist." Die ÖVP verfolge einen in Tirol von der Wiege bis zur Bahre. Aber, so Abwerzger: „Dieses Land gehört nicht der Tiroler Volkspartei, ich will keine Verplatterung."

Das Lob für die türkis-blauen Reformen auf Bundesebene („Ich bin froh, dass die Bundesregierung auch das Land antreibt") will Abwerzger als Absage an die Politik in Tirol verstanden wissen. Diesmal verzichtete die FPÖ auf die im Vorjahr viel kritisierte martialische Umrahmung. Umrahmt von Fahnenschwingern, der Musikkappelle Vill-Igls und unter den Klängen von Schlagersängerin Hannah zog sie ein. Zugleich schwörte Parteichef Heinz-Christian Strache seinen Tiroler Parteifreund auf den Kurs der Bundesregierung ein. Natürlich waren die zuletzt bekannten Berührungspunkte der Freiheitlichen mit den rechtsextremen Identitären ein Thema. Hier wiederholte Strache aber die Position aus den vergangenen Tagen. „Wir lassen uns nicht ins rechtsextreme Eck drängen, das wird nicht funktionieren." Das rotweißrote Reformprojekt hat für ihn Priorität. „Mit der guten und konsequenten Arbeit gewinnen wir Vertrauen in der Bevölkerung, deshalb liegen bei den anderen die Nerven blank." Dass die FPÖ aus der Regierungsverantwortung heraus bei vier Wahlen zulegen konnte, ist für Strache der sichtbare Beweis.

Irgendwie war alles auf eine interne blaue Harmonie getrimmt, mit Attacken auf die politischen Mitbewerber wollte die FPÖ jedoch Kontrapunkte zu den Diskussionen der vergangenen Tage setzen. Da bekam schlussendlich ÖVP-Europaspitzenkandidat Othmar Karas sein Fett ab. Strache bezeichnete ihn als „ewiggestrigen EU-Zentralisten", der „regierungsfeindlich" agiere. Schlussendlich ist für ihn die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai eine Österreich-Wahl. „Wer hinter dem Kurs der Regierung steht, hat die Verantwortung, Österreich zu stärken, um das rot-schwarze System in Brüssel aufzubrechen." (pn/TT.com)