Bürger kämpfen für Asylwerber: „1,50 Euro pro Stunde ist ein Hohn“

Von Alexandra Plank

„Ich würde mir wünschen, dass wir uns als Gemeinde für das funktionierende System von 3 Euro entscheiden.“ Christian Härting (BM Telfs) - Walch

Innsbruck – Mit einer E-Mail-Aktion an die Bürgermeister wollen die „Freundeskreise FFI Flucht und Integration-Netzwerk Tirol“ erreichen, dass Flüchtlinge in Tirol auch künftig für gemeinnützige Arbeit 3 Euro erhalten. Wie ausführlich berichtet, hat Innenminister Herbert Kickl den Vorschlag gemacht, künftig nur noch 1,50 Euro Entschädigung für Tätigkeiten, die allen Bürgern zugutekommen, zu zahlen. Zuletzt hatte sich Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi klar positioniert und Kickl eingeladen, um dieses Geld in Innsbruck zu arbeiten. Auch Landeshauptmann Günther Platter und Bischof Hermann Glettler hatten sich klar für die Asylwerber positioniert. „Wir wollten eine Basisaktion starten und einen Schneeballeffekt auslösen. Die Idee war, dass Bürgerinnen und Bürger an ihren Gemeindechef, praktisch als unmittelbarer Häuptling, schreiben“, sagt Sprecherin Susanne Marini. Über die Bürgermeister solle auch dem Tiroler Landeshauptmann gegenüber Wien der Rücken gestärkt werden.

Ähnlich argumentiert auch Ursula Jennewein, die das Projekt mitinitiiert hat: „In Vorarlberg hat sich der Gemeindeverbandspräsident ganz klar positioniert: Wir ändern den Stundenlohn nicht, auch wenn es verordnet wird. Diese Sturheit erhoffen wir uns auch von den Tiroler Repräsentanten.“ Durch die breitangelegte Aktion soll verhindert werden, dass der Widerstand als Einzelmeinung mancher Bürgermeister abgetan werden könne.

„Ohne Flüchtlinge könnten wir keine glyphosatfreie Gemeinde sein. Das ist eine menschenverachtende Idee.“ Josef Singer (BM Götzens) - Gemeinde Goetzens

Obwohl die Aktion erst seit rund einer Woche läuft, sind schon von 30 Bürgermeistern Rückmeldungen eingetroffen. „Wir freuen uns sehr über die Resonanz, die nur positiv ist. Unser Ziel wäre, 100 Gemeindechefs anzusprechen“, sagt Jennewein. Marini, die den „Freundeskreis Westliches Mittelgebirge“ betreut, ist stolz auf ihre Bürgermeister: „Alle haben sich klar gegen die Pläne von Herbert Kickl ausgesprochen.“ In Götzens sind bis zu zehn Asylwerber tätig, vor allem bei der Pflege der Grünanlagen. „Nur noch 1,50 Euro zu zahlen, ist eine der dümmsten Diskussionen in der Politik. Das ist lächerlich und setzt die Wertigkeit des Menschen herunter.“

Auch der Telfer Bürgermeister Christian Härting schätzt die Arbeit seiner Asylwerber und will sich ebenso mit Kickl anlegen und weiterhin 3 Euro zahlen, abgesegnet durch die Gemeindegremien.