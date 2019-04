Bäume, Baustellen und Bürokratie in Reutte

Von Alexander Paschinger

Reutte – Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung war überschaubar – weshalb ­Alois Oberer auch gleich einen „längeren Kurzbericht des Bürgermeisters“ ankündigte, um über diverse Projektstände zu informieren. Dabei ging es unter anderem um gefällte Bäume, anstehende Baustellen oder auch ein „Feststecken im Bürokratiesumpf“.

1Die Parkumgestaltung: Wie ein (in diesem Fall) grüner Faden zogen sich die Baumfällungen der vergangenen Woche im Park durch die Sitzung vom Donnerstagabend. Dabei konzentrierte sich Oberer zunächst auf die 14-tägigen Besprechungen, den Beginn der Arbeiten im Juli, den geplanten Via-Claudia-Platz vor dem TVB, der vor allem Infrastruktur für Radler bieten soll, den Kinderspielplatz um 100.000 Euro und das Projekt „Reutte on Ice“. Doch schnell war der Marktchef beim Thema Fällung von elf Bäumen – die TT berichtete. Diese seien krank oder verletzt gewesen, betonte Oberer, und hohe Fichten seien im Siedlungsgebiet als windanfällige Flachwurzler „immer gefährlich“. Der Reuttener Baumkataster weise 621 Bäume im Siedlungsgebiet auf, die von der Gemeinde geflegt werden müssen. „Und es sind heute 50 mehr als vor fünf Jahren.“

Die Diskussion dazu eröffnete GR Barbara Brejla (Grüne): Oberer habe seinerzeit bei der Pavillon-Eröffnung versprochen, dass kein Baum gefällt würde. Das habe sich im Zuge der Planung ergeben, bedauerte Oberer, es sei aber „kein Trend, dass wir alles niederschneiden“. Umweltausschuss-Obmann Helmut Hein betonte seinerseits, dass viel diskutiert wurde und der Gemeindegärtner „sich für jeden Baum eingesetzt“ habe.

Unter „Allfälliges“ brandete die Diskussion noch einmal auf: Christine Schneider, die an die Baumfällung mahnende Kreuze aufgestellt hatte, beklagte, dass die Rodung in Reutte „heimlich“ passiere – und dass ihre Kreuze weggeräumt wurden. Oberer dazu: Schneider habe ihre Aktion auch nicht angekündigt, ihre Kreuze würden im Bauhof zur Abholung bereitstehen. Hein wiederum will die Künstlerin, die für das Reuttener Ortsbild Alleen und Hecken als Biotope für Vögel und Insekten anregte, zur nächsten Umweltausschuss-Sitzung einladen.

2Baustelle Mühler Straße: Ein Thema, das Reutte über den Sommer hinweg beschäftigen wird, ist die Neugestaltung der Mühler Straße. Diese wird von der Lindenapotheke bis zum Bahnübergang eine neue Fahrbahn, neue Gehsteige, Busbuchten und Vorplätze erhalten. Geplant seien erste Vorarbeiten ab dem 24. Juni, die Bauarbeiten sollen dann vom 8. Juli bis zum 11. August andauern. „Genaueres wird das Baubezirksamt noch bekanntgeben“, so Oberer. Jedenfalls seien die großen Geschäfte an einer raschen Bauabwicklung interessiert, so der Bürgermeister.

3Hochwasserschutz: „Der letzte Punkt, aber für mich der wichtigste, ist der Hochwasserschutz Lech-Lüß“, schloss Oberer eine insgesamt sehr lange Liste verschiedenster Projektstände. Denn dieser Hochwasserschutz „steckt im Bürokratiesumpf fest“, so der Marktchef. Er erinnerte an das Hochwasser von 1999. „Der erste Bauabschnitt mit Lechaufweitung und Radbrücke wurde auch relativ schnell umgesetzt“, verwies er auf deren Fertigstellung im Herbst 2008. Allerdings hakt es bei der Fortsetzung: „Im Anschluss wurde der Abschnitt Lüß projektiert und 2009 vorgestellt.“ Dieser fand keine Zustimmung unter den Grundeigentümern, weshalb die Pläne überarbeitet und 2012 neu eingereicht wurden. Dabei wurde aber bei einem Damm der Tiefbrunnen einbezogen – „und fünf Jahre später hieß es im April 2017, dass es seitens des Landes dafür keine Ausnahme geben wird“. Es wurde neuerlich umgeplant, der Damm herausgenommen und „seither steht die Sache“.

„Seit zehn Jahren läuft die Sache und ich weiß nicht, wo wir stehen“, wirbt Oberer für einen „Schulterschluss von Land, Wasserbauamt und Bezirkshauptmannschaft“.