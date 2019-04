SPÖ-Klausur: Landtagsklub wählt Dornauer zu neuem Obmann

Hall – Bei der heutigen Klausur in Hall hat Tirols SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer den Anspruch auf die Position des Klubvorsitzenden gestellt. Nach einer – wie die SPÖ Tirol in einer Aussendung am Samstagnachmittag schreibt – sachlichen Debatte erklärt die bisherige Klubchefin Elisabeth Blanik ihren Rücktritt von ihrer Funktion, und dass sie eine sofortige Übergabe bevorzuge.

Schon vor der Klausur wurde über diese Übergabe spekuliert. Blanik werde sich künftig ihren Aufgaben als SP-Wohnbausprecherin und Bezirksparteivorsitzende von Lienz widmen, hieß es.

Nach dem Parteivorsitz übernimmt der 36-jährige Sellrainer damit auch die Führungsposition im Landtag. Als Stichtag für die Übergabe wurde der 1. Mai 2019, festgelegt. Stellvertretender Klubvorsitzender wird Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth. Damit soll einmal mehr, die enge Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft zum Ausdruck gebracht werde, so die SPÖ in der Aussendung.

Bereits im November hat Elisabeth Blanik ihren Rückzug als Tiroler SPÖ-Vorsitzende bekannt gegeben. Im Februar wurde Dornauer auf dem Parteitag mit 85 Prozent der Stimmen zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt. (TT.com)