Ende für die Klima- und Energie-Modellregion im Leukental

Von Harald Angerer

Reith b. K. – Wie kann eine Gemeinde, aber auch jeder Einzelne zu Hause Energie sparen? Diese Frage stellte man sich in den vergangenen drei Jahren in der so genannten Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Leukental. Ihr gehören die Gemeinden Jochberg, Reith, Aurach, Kitzbühel, Oberndorf, St. Johann und Kirchdorf an. „Die dreijährige Laufzeit der KEM geht mit Mai zu Ende“, sagt KEM-Obmann und Reither Bürgermeister Stefan Jöchl.

In den vergangenen Jahren konnten in der Region einige Projekte zur Nutzung der erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienzsteigerung umgesetzt werden. So wurde auf Initiative der KEM Leukental die Ladeinfrastruktur für E-Autos vorangetrieben oder die Installation von Photovoltaikanlagen unterstützt. Zahlreiche Privatpersonen nutzten das jährliche Angebot der Thermographieaufnahmen und des Solaranlagenchecks sowie die eingerichteten Energieberatungsstellen.

Neben den technischen Projekten wurde ein Fokus auf die Bewusstseinsbildung gelegt. Mit Schulen der Region konnten zwei Projekte zu den Themen Elektromobilität und Klimaauswirkungen unseres Konsums durchgeführt werden. Auch Erwachsene kamen nicht zu kurz und hatten im Rahmen der „Klima-Filmtage“ der KEM die Möglichkeit, mit Experten aus der Klima- und Energiebranche neueste Trends und Entwicklungen zu diskutieren. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen“, freut sich Jöchl.

Auch wenn der Projektzeitraum zu Ende geht, sieht er die Bestrebungen der KEM Leukental nicht am Ende. „Wir führen derzeit Gespräche, ob wir die Projekte der KEM im Leader-Verein regio³ weiterführen“, schildert der Reither Bürgermeister. Schon jetzt gebe es einige Energie-Projekte im Leader-Verein, welche auf die KEM-Projekte zurückzuführen sind. Im Leader-Verein regio3 würden aber noch mehr Gemeinden von den Erfahrungen der KEM profitieren, denn zum Regionalmanagement regio3 gehören das Pillerseetal, Leo­gang und eben das Leukental. Insgesamt sind es 31 Gemeinden, die hier zusammenarbeiten. „Das Geld hat kein Schleifchen, letztlich ist es also egal, aus welchen Fördertöpfen es kommt. Wichtig ist, dass wir weiter an dem Thema Energienutzung arbeiten“, unterstreicht Jöchl. Die KEM wurde mit 120.000 Euro vom Bund gefördert und auch die Mitglieder-Gemeinden haben einen finanziellen Betrag geleistet.