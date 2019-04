Gipfel im Landhaus: Standort Natters soll erhalten bleiben

Innsbruck – Der Klinik-Standort Natters soll auch zukünftig für die medizinisch-pflegerische Versorgung erhalten bleiben. Dieses Ergebnis brachte ein Gipfel am Dienstag im Innsbrucker Landhaus, wie das Land Tirol in einer Aussendung bekannt gab. Die genauen Eckpunkte sollen von den Verantwortlichen in den nächsten Monaten ausgearbeitet werden, wie in Abstimmung mit dem Zentralbetriebsrat der Tirol Kliniken festgelegt worden sei.

Der Prozess werde damit neu aufgesetzt und eine Arbeitsgruppe – bestehend aus Klinikführung, Betriebsrat sowie externen Experten – installiert, wie es in der Aussendung hieß. Diese Arbeitsgruppe soll ein engeres Zusammenarbeiten mit anderen Häusern sowie neue Potentiale für den Standort Natters transparent und unter betriebswirtschaftlichen Aspekten prüfen.

„Schließung stand nie zur Diskussion“

„Der Standort Natters bleibt jedenfalls für die medizinisch-pflegerische Versorgung erhalten. Eine Schließung oder gar Verkauf steht und stand nie zur Diskussion. Die zukünftige Nutzung soll ergebnisoffen diskutiert werden“, so Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) am Dienstag.

„Stärken von Natters definieren“

Eine Aufwertung des Standorts durch zusätzliche Betten im Bereich der Nachsorge und Pflege sei für Tilg dazu eine mögliche Option. „Jetzt geht es darum, die Stärken von Natters zu definieren und in ein Gesamtkonzept für eine kostengünstige und bestmögliche Versorgung im Zentralraum einfließen zu lassen“, so der Landesrat. (TT.com)