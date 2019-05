Palfrader fordert rote Linien gegen Rechts

Von Peter Nindler

Absam – Großes Lob für Landeshauptmann Günther Platter, der Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl als „sozial-liberalen“ Menschen bezeichnet. Massive Empörung hingegen wegen der als „Taschenspielertricks“ bezeichneten Reformen der türkis-blauen Bundesregierung in Wien und der bewussten Schwächung der Arbeitnehmervertretung. Und bei ÖVP-Arbeitnehmerchefin und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader wollte beim traditionellen Maiempfang in Absam keine rechte Feierstimmung aufkommen, vielmehr sprach sie von Beklommenheit. Weil „sich das tolerante, weltoffene und soziale Österreich in eine Richtung bewegt, die ich so nicht haben möchte“. Wie Zangerl streute Palfrader dem Tiroler Regierungschef Günther Platter Rosen, „für das gute und faire Miteinander sowie den Dialog in Tirol“.

So wurde man an diesem 1. Mai im Veranstaltungszentrum KiWi das Gefühl nicht los, dass innerhalb der Tiroler Volkspartei die Republik geteilt ist. In das, wie Zangerl und Palfrader betonten, „christlich-soziale“ Wertbild der Tiroler VP und jenes der türkis-blauen Bundesregierung. Günther Platter bemühte sich seinerseits um einen diplomatischen Mittelweg, „weil es ja auch gute Kompromisse mit Wien gibt. Und die Steuerreform von mir ebenfalls positiv bewertet wird, obwohl ich mir die Gegenfinanzierung noch genau ansehen werde.“

Doch Platter machte ebenfalls klar, dass seine und die Politik der Tiroler ÖVP von den christlich-sozialen Leitlinien geprägt sei. „Und die Sozialpartnerschaft hat eine große Bedeutung, an ihrer Existenz darf nicht gerüttelt werden.“ Die zuletzt von Vertretern der Bundesregierung ins Treffen geführte Senkung der Arbeiterkammerumlage ist für den Landeshauptmann derzeit kein Thema. AK-Chef Erwin Zangerl bezifferte die möglichen Einnahmeverluste mit rund 6,5 Mio. Euro.

Palfrader hat ebenfalls kein Verständnis für Angriffe auf die Sozialpartnerschaft, die es abzuwehren gelte. Besonders ärgert sie die Position ihres Bundesobmanns und VP-Parlamentsklubchefs August Wöginger. Dass dieser das Wahlergebnis der AK-Wahlen in Tirol wegen der niedrigen Wahlbeteiligung als nicht repräsentativ bezeichnet habe, sei ihr sauer aufgestoßen. Genauso der Vorstoß für einen Wahl-Sonntag. Palfrader: „Pluralistisches Demokratiebewusstsein und ein bedingungsloses Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft sucht man bei solchen Vorschlägen vergeblich. Vielleicht will man beim Rechtsabbiegen Unliebsames aus dem Weg räumen.“

Zangerl und Palfrader ließen gestern auch kein gutes Haar an der FPÖ. Weil Hakenkreuze, Ratten-Gedichte und rechtsextreme Hasspostings stets als Ausrutscher verharmlost würden (Palfrader), sprach Zangerl provokant nur von der „Einzelfall-Partei“. Er, so Zangerl, stehe zum Patriotismus, „aber das hat nichts mit Nationalismus zu tun“, kritisiert der AK-Chef die seiner Meinung nach nationalistischen Tendenzen in der FPÖ. Palf­rader fordert Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) offen auf, endlich rote Linien zu ziehen. „Denn es macht mir Angst, wenn Vizekanzler Strache (FP) vom Bevölkerungsaustausch spricht und keine klare rote Linie gezogen wird.“ Zugleich müssten die Diffamierungen von Asylwerbern und Migranten aufhören.