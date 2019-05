Jetzt im Chat: Tirols NEOS-Kandidat Margreiter stellt sich den Leserfragen

Am 26. Mai findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Im Vorfeld stellen sich Tirols Spitzenkandidaten im Chat auf TT.com den Leserfragen. Start ist am Montag (10-11 Uhr) mit Johannes Margreiter von den NEOS. Am Dienstag (10-11 Uhr) ist Michael Mingler (Grüne) an der Reihe.