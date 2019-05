Lkw-Transit am Brenner dreht ins Plus

Noch nach den ersten drei Monaten dieses Jahres konnte die Asfinag an der Hauptmautstelle Schönberg unterm Strich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein leichtes Minus an Transit-Lkw vermelden. Damit ist es nun mit Abrechnung des Monats April aber auch schon wieder vorbei. So fuhren im abgelaufenen Monat 202.346 Schwer-Lkw über den Brenner – ein Plus zum April im Jahre 2018 von 2,29 Prozent. In Summe hat Tirol somit heuer bis dato einen leichten Anstieg von 2333 Lkw oder 0,28 Prozent zu verkraften. Von Jänner bis April passierten demnach exakt 820.998 Lkw die Asfinag-Hauptmautstelle.

Dass für viele Tiroler das Auto nach wie vor alternativlos ist, stellte gestern SPÖ-Verkehrssprecher Philip Wohlgemuth erneut fest: „Zahlreiche Pendler würden gerne auf Öffis umsteigen, können es aber nicht, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind.“ Umso dringender sei der Ausbau von Park-&-Ride-Flächen, echten Carsharing-Konzepten sowie der Radinfrastruktur. Zudem müssten Raumordnung und Verkehrsplanung besser abgestimmt sein: „Autofahrer zu schikanieren, bringt da gar nichts.“ (mami, TT)