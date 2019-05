Stadt-SPÖ in Innsbruck soll „schlagkräftig“ werden

Innsbruck – Natürlich sei er etwas angespannt und nervös. Das sei auch ganz normal in so einer Situation. Der 26-jährige Benjamin Plach wird heute beim Stadtparteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Gegenkandidat hat der Jusstudent keinen. Plach will trotzdem versuchen, die Mitglieder zu überzeugen, mit einem Drei-Jahres-Plan für die Zukunft. Dieser soll die SPÖ „schlagkräftig“ machen.

Auf ein Wunschergebnis habe er sich im Vorfeld nicht festgelegt, sagt Plach. „Ich habe das bewusst nicht gemacht. Weil ich auch noch nicht so lange in der Politik aktiv bin. Aber natürlich wünsche ich mir eine hohe Zustimmung.“ Er müsse aber sicher noch Teile der Partei überzeugen. Speziell jene, die ihn noch nicht so gut kennen. Nach der EU-Wahl sei, wenn alles normal laufe, eine Phase gekommen, in der es drei Jahre lang keine Wahlgänge gibt. Das will man nutzen. „Ich möchte mir in einem ersten Schritt die Strukturen der Partei intern genau anschauen. Neben den wichtigen Stadtteilorganisationen möchte ich auch attraktive Möglichkeiten schaffen, wo wir die kritischen Kräfte gegenüber der Bundesregierung in der Stadt vereinen“, sagt der Kandidat.

Die Rolle des Klubobmanns im Gemeinderat stehe laut Plach nicht zur Debatte. Erst gelte es, sich als Stadtparteiobmann einzuarbeiten.

SPÖ-Tirol-Chef Georg Dornauer wird beim vorgezogenen Stadtparteitag ebenfalls zu den Delegierten sprechen. Das Ergebnis der Abstimmung wird dann für den frühen Nachmittag erwartet.