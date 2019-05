Letztes Update am Mo, 06.05.2019 18:53

Chats zur EU-Wahl: Stellt eure Fragen an Tirols Grünen-Kandidat Mingler

Am 26. Mai findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Im Vorfeld stellen sich Tirols Spitzenkandidaten im Chat auf TT.com den Leserfragen. Am Dienstag (10-11 Uhr) ist Michael Mingler (Grüne) an der Reihe.