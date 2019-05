Tiroler Landhaus auf Prüfstand der Historiker

Innsbruck – Gestern vor 80 Jahren fand die Firstfeier des so genannten Gauhauses in Innsbruck statt. Die Rede ist von jenem Gebäude, das heute als „Neues Landhaus“ bekannt ist und mit seinem großzügigen Platz einen zentralen Punkt in Tirols Landeshauptstadt darstellt. Nun soll die Geschichte des Verwaltungsgebäudes der Tiroler Landesregierung aufgearbeitet werden. Zu diesem Zweck hat das Land eine Expertenkommission eingesetzt.

„Das ‚Neue Landhaus‘ ruft mit seiner geschichtlichen Verankerung in der Zeit des Nationalsozialismus oft negative Assoziationen hervor. Doch auch das ist Teil unserer Geschichte und es ist wichtig, diese objektiv und transparent aufzuarbeiten“, erklärt der für die Liegenschaften des Landes zuständige Landesrat Johannes Tratter (ÖVP). Die finanziellen Mittel – knapp 200.000 Euro – sollen eine möglichst breite und de­taillierte Analyse ermöglichen.

Vorsitzender der Expertenkommission, die in einem Jahr erste Ergebnisse und Empfehlungen vorlegen soll, ist der Historiker Manfred Grieger. „Im Wesentlichen wird die Planungs-, Bau- und Nutzungsgeschichte des neuen Landhauses aufgearbeitet. Hierzu sollen sowohl die Politik- und Machtgeschichte als auch die Architektur und der städteräumliche Kontext des Gebäudes analysiert werden“, erklärt er. Bei einer ersten Besichtigungstour seien bereits spannende Fragen aufgetaucht: So könnten in einem Sitzungssaal an der Holzdecke Hakenkreuze entfernt worden sein – ob von den Besatzern oder erst später, gelte es zu klären.

Für die Aufarbeitung konnten der Zeithistoriker Christia­n Mathies, der die Geschichte dieses Gebäudes erforschen wird, sowie die Architekturexpertin Hilde Strob­l, die das „Gauhaus“ in die baugeschichtliche Entwicklung jener Epoche einordnen wird, gewonnen werden. Sie werden ab 1. Juli ihre Arbeit aufnehmen. (np)