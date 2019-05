TSD-U-Ausschuss sucht einen Richter

Von Peter Nindler

Innsbruck – Gestern wärmten sich die Landtagsabgeordneten noch auf, heute dürfte es in der konstituierenden Sitzung erstmals zur Sache gehen.

Untersuchungsausschuss: Die Wahl der zwölf Ausschussmitglieder für den Untersuchungsausschuss zu den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) ging gestern glatt über die Bühne. In der ersten Sitzung werden die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS allerdings wohl ihren Unmut über die Wahl des Ausschussvorsitzenden, Landtags-Vizepräsident Toni Mattle (VP), öffentlich kundtun. Obwohl: Bei den U-Ausschüssen im Parlament führen stets der Parlamentspräsident oder seine Stellvertreter den Vorsitz. Damit der Ausschuss dann endlich in die Gänge kommt, benötigt es einen Verfahrensleiter – einen amtierenden oder pensionierten Richter. Ihn zu finden, stellt jedoch eine Herausforderung dar.

Alle Parteien wollen sich aber so rasch wie möglich auf einen Namen einigen, damit Zeitpläne erstellt, Akten angefordert und Zeugen geladen werden können. Am Ende des Ausschusses wird ein Bericht verfasst, den ein zu wählender Berichterstatter präsentiert. Wer könnte das sein: Inoffiziell habe FPÖ-Chef Markus Abwerz­ger SPÖ-Chef Georg Dornauer schon seine Unterstützung zugesagt. Einmal mehr hängt es aber an der ÖVP. Zuerst gilt es aber, die Hausaufgaben zu machen, sprich einen Verfahrensleiter zu nominieren.

Freizeitwohnsitz-Abgabe: Kommunale Steuer auf 16.200 Freizeitwohnsitze in Tirol gestaffelt zwischen 100 und 2200 Euro oder eine generelle Zweitwohnsitzabgabe für 120.000 Nebenwohnsitze im Land mit Ausnahmen für berufsbedingte Unterkünfte? Die schon im Vorfeld geführte Debatte wurde am Mittwoch im Landtag fortgesetzt. Wobei sich SPÖ und Liste Fritz durch zahlreiche kritische Stellungnahmen in ihrer Ablehnung bestätigt fühlten. So weist – neben dem Gemeindeverband – die Tiroler Rechtsanwaltskammer darauf hin, dass die Freizeitwohnsitz-Abgabe weder den Zweck einer tatsächlichen Steigerung des Steueraufkommens für die Gemeinde noch zur Eindämmung der Freizeitwohnsitz-Nutzung führen werde. Vielmehr befürchten die Anwälte ein Ansteigen der Finanzprozesse bzw. der abgabenrechtlichen Verfahren.

FPÖ und die NEOS haben zwar große Zweifel an der Wirksamkeit, stimmten aber der Regierungsvorlage von ÖVP und Grünen zu. Rund acht Millionen Euro an Einnahmen erwartet sich die schwarz-grüne Landesregierung für die Kommunen. Gegen eine generelle Zweitwohnsitz-Abgabe spricht für Raumordnungs-LR Hannes Tratter (VP) der hohe Verwaltungsaufwand. Außerdem wolle man Wochenpendler, Studenten und Schüler nicht belasten.