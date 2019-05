NEOS gegen Erhöhung der Kurtaxe, Dringlichkeitsantrag im Landtag

Innsbruck – Die geplante Änderung des Aufenthaltsabgabengesetzes durch die Tourismusverbände, wonach die Nächtigungsabgabe auf bis zu fünf Euro erhöht werden kann, stößt den Tiroler NEOS sauer auf. „Das schafft zwar erneut höhere Einnahmen für die Verbände, löst aber die grundsätzlichen Probleme nicht“, so Klubobmann Dominik Oberhofer in einer Aussendung am Freitag.

Über den Fremdenverkehrsförderungsbeitrag und die Einnahmen der Kurtaxe stünden den Tiroler Tourismusverbänden jährlich weit über 140 Millionen Euro zur Verfügung. Als einziges Argument für die Erhöhung werde angeführt, dass die Kurtaxe die Infrastruktur finanziert. „Fakt ist, dass derzeit weniger als die Hälfte in Werbung und Infrastruktur investiert wird, der Löwenanteil geht für den Verwaltungsapparat auf“, kritisiert Oberhofer und fordert, die Finanzierung der Tourismusverbände, der Tirol Werbung sowie der Tirol Holding 4.0 komplett auf neue Beine zu stellen.

Die NEOS fordern für Tirol eine einheitliche Kurtaxe von 2,50 Euro, die aller drei Jahre indexangepasst werden soll. So könne man den Tourismusverbänden zusätzlich Planungssicherheit gewähren. Deshalb werde am Donnerstag im Landtag ein Dringlichkeitsantrag eingebracht, so der NEOS-Klubobmann. Es brauche einheitliche Spielregeln und keine Verdoppelung von Zwangsabgaben. (TT.com)