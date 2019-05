Eingeknickte Traglufthalle in Hall gibt Rätsel auf

Innsbruck — Die fünf von der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) um 6,65 Millionen Euro angekauften Traglufthallen werden im Untersuchungsausschuss zur TSD wohl noch grundlegend unter die Lupe genommen werden. Lediglich zwei wurden aufgestellt, aber nur jene in Hall in Betrieb genommen. Schlussendlich hat das Land vier von der ausgelagerten Gesellschaft um je 60.000 Euro abgekauft und humanitären Einrichtungen in Slowenien und im Irak zur Verfügung gestellt. Mit Ausnahme der FPÖ haben alle Parteien im Landtag für den Ankauf gestimmt.

Die Traglufthalle in Hall blieb als Notquartier bestehen, doch Anfang Jänner knickte sie ein. Während es in Tirol kräftig schneite. Die ersten Vermutungen, dass das Notstromaggregat für das Gebläse mangels Treibstoff versagt haben könnte, bestätigten sich nicht. Technischer Defekt, Schneelast, eine vom Sturm verursachte Delle am Hallendach, die zu einer Verkettung von mehreren unglücklichen Umständen geführt hat — Sachverständige untersuchen seither die mögliche Ursache. Und sie ist offenbar noch nicht gefunden.

Laut TT-Informationen darf die am Boden liegende Halle deshalb nicht abtransportiert werden. Noch laufen die Untersuchungen, die Meinungen dürften weit auseinandergehen. Weil die Fehlerquelle eben noch nicht zuordenbar ist. Offensichtlich haben die Temperaturregelung und die Heizung für die leerstehende Halle funktioniert. Als möglicher Defekt gerät ein Sensor ins Visier, der für den Druckausgleich verantwortlich war. Nach einer Delle im Hallendach könnte fehlender Druck das Einknicken ausgelöst haben. Letztlich geht es auch um die Ansprüche des Landes aus Versicherungsleistungen. Erst wenn auf dem Tisch liegt, warum die Halle zusammengefallen ist, können diese gestellt werden. (pn)