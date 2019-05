Bus der Linie F fährt künftig bis kurz vor 23 Uhr

Innsbruck – Die letzte Fahrt der Buslinie F in Richtung Flughafen findet künftig eine halbe Stunde später als bisher statt. Das wurde im Stadtsenat am Mittwoch beschlossen. In Fahrtrichtung Flughafen wird der letzte Bus an der Bushaltestelle Anichstraße/Rathausgalerie um 22.48 Uhr abfahren.

„Viele Bürgerinnen und Bürger, die abends Veranstaltungen wie z.B. Theatervorstellungen oder Konzerte in der Innenstadt besuchen, haben uns berichtet, dass sie die letzte Busfahrt in Richtung Flughafen um 22.18 Uhr oft versäumt hätten. Das Ende vieler Veranstaltungen überschneidet sich nämlich mit dieser Abfahrtszeit bzw. liegt nur knapp auseinander“, erläutert Ersatzgemeinderätin Birgit Winkel (VP) den Antrag ihrer Partei in einer Aussendung. (TT.com)