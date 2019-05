Neues Gemeindezentrum in Pettneu wird konkret

Pettneu am Arlberg – Vor sechs Jahren haben sich Liechtensteiner Studenten mit den Möglichkeiten der Ortskernrevitalisierung von Pettneu befasst. Im selben Jahr konnte die Gemeinde das „Stadlwieser-Haus“ erwerben, das nun zum Standort des neuen Gemeindezentrums adaptiert wird. Auch die Schließung des Skigebietes spielte im Zuge einer Baulandumlegung eine Rolle bei der Projektentwicklung des langersehnten Gemeindezentrums.

Stellten das neue Gemeindezentrum vor: BM Manfred Matt, VBM Patrik Wolf sowie die Planer Erich Strolz und Ferdinand Reiter (v. l.). - Schranz

In Zusammenarbeit mit der Abteilung „Dorferneuerung Tirol“ schrieb die Gemeinde einen Architekturwettbewerb aus, den das „Büro unverblümt“ mit Erich Strolz und Ferdinand Reiter gewann. Das Architekten-Duo hat zuletzt u.a. das „Haus der Musik“ in Innsbruck realisiert. Ihr Projekt umfasst 6000 m³ umbauten Raum und 850 m² Nutzfläche. Der Gemeindesaal ist mit 200 m² Fläche bemessen, für 200 Besucher ausgelegt und teilbar. „Bei Veranstaltungen am Dorfplatz können wir auf gleicher Ebene den Gemeindesaal mitnutzen“, erläuterte Bürgermeister Manfred Matt bei der Präsentation. Zum Kunstraum Pettneu wird es eine direkte Anbindung mit dem Gemeindezentrum geben, womit Synergien genutzt werden können. Rund um das neue Zentrum werden Parkplätze zur Verfügung stehen. „Von der Höhe der öffentlichen Förderungen hängt ab, ob wir eine Tiefgarage bauen können oder nicht. Die derzeitigen Kostenschätzungen ohne Garage liegen bei fünf bis sechs Millionen Euro“, sagte Matt.

„Geplant ist ein Objekt im Holzbrückenstil samt Satteldach“, hob Architekt Strolz hervor. Der gebürtige Warther hatte das Projekt der Liechtensteiner Studenten als Dozent begleitet und freut sich nun, das Gemeindezentrum umsetzen zu können. Baustart ist im Frühjahr 2020, die Fertigstellung ist noch im selben Jahr geplant. Das 110 Jahre alte Gemeindehaus soll dann für betreubares Wohnen adaptiert werden. (psch)