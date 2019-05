Stadt Lienz kauft 10.000 Aktien der Bergbahnen

Von Christoph Blassnig

Lienz – 10.000 Stück Aktien der Lienzer Bergbahnen AG haben einen Nominalwert von 26.200 Euro. Ein Kaufpreis von einem Euro scheint also für den Käufer kein schlechtes Geschäft zu sein. Die Stadt Lienz hat zugeschlagen.

Am 1. Oktober 2018 hat die Bank Austria – Member of UniCredit die Stadt Lienz per E-Mail davon unterrichtet, dass das Bankinstitut sein Aktienpaket der Lienzer Bergbahnen AG veräußern möchte. Das berichtete Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung am 14. Mai. Das Verkaufsangebot erhielten die beiden Hauptaktionäre der Bergbahnen, also die Stadt Lienz und der Tourismusverband Osttirol. TVB-Obmann Franz Theurl erklärt, warum der Verband der Stadt den Vorzug gegeben hat: „Es geht bei diesem Paket der Bank Austria im Verhältnis um einen sehr geringen Anteil von 0,19 Prozent. Die Eigentümerverhältnisse ändern sich dadurch nicht wesentlich.“

Der TVB bleibt auch nach dieser Transaktion Haupteigner der Bergbahnen mit 50,3 Prozent. Die Stadt Lienz erhöht ihren Anteil gering von 42,36 auf 42,53 Prozent. Die fehlenden rund sieben Prozent der Aktien befinden sich immer noch im Streubesitz von Gemeinden, Institutionen und Privaten.

Theurl spricht sich grundsätzlich für eine Bereinigung des Streubesitzes aus. „Die vielen kleinen Teilhaber haben kaum etwas davon. Entscheidungen im Unternehmen sind aber aufwändig.“ Auch damit begründet Theurl den Verzicht auf das Angebot. „Für den Kauf von Aktien hätten wir einen Hauptversammlungsbeschluss benötigt. Eine solche findet nur einmal jährlich im Spätherbst statt.“ Der Aufwand einer außerplanmäßigen Einberufung stehe in keinem Verhältnis zum Gewinn.

Bei den Lienzer Bergbahnen handle es sich um eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Infrastruktur im Umkreis, meint der TVB-Obmann. Die Stadt trage regionale Verantwortung und müsse daher auch zukünftig ein starker Partner im Unternehmen sein.

Der Lienzer Gemeinderat hat das Angebot nach kurzer Beratung einstimmig angenommen. Vizebürgermeister Kurt Steiner (ÖVP): „Wir stehen zum Hochstein und zu den Bergbahnen.“

Rechtskraft erwirkt der Kaufvertrag erst nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Diese steht noch aus.