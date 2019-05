Gemeinde Radfeld trägt ihren Schuldenberg ab

Radfeld – Die finanzielle Lage der Gemeinde Radfeld scheint sich weiterhin zu bessern. So berichtet BM Josef Auer nicht nur von rund 1,2 Mio. Euro an flüssigen Mitteln (Kontostand plus Rücklagen), die Ende 2018 zur Verfügung standen. Auch der effektive Verschuldungsgrad hat sich in den vergangenen neun Jahren von 60,08 Prozent auf 40,19 Prozent verringert.

In Zahlen aus den Jahresbilanzen präsentiert sich diese Reduktion noch besser: So schrumpfte der Schuldenberg der Gemeinde kontinuierlich, von ursprünglich 4,2 Mio. Euro bleiben heute knapp 740.000 Euro übrig, was einem Minus von 82,5 Prozent in neun Jahren entspricht.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt statt 1866 Euro im Jahr 2009 nunmehr 294,12 Euro. Anders ausgedrückt hatte quasi jeder Radfelder vor neun Jahren noch 6,34-mal mehr Schulden als heute.

„Diese Entwicklung ist Grundlage dafür, dass die Gemeinde Radfeld nunmehr damit beginnen kann, die nächsten großen Zukunftsinvestitionen langfristig konkret zu planen“, zeigt sich BM Auer mit dem Rechnungsergebnis 2018 zufrieden.

Immerhin stehen die nächsten Großprojekte in der knapp 2400-Einwohner-Gemeinde bereits an: So gilt es, die Volksschule (die auch Kinder aus Rattenberg besuchen) samt Turnsaal sowie Kindergarten auszubauen. Damit einher gehen auch Adaptierungen der Räumlichkeiten für den Sportverein, inklusive des angeschlossenen Sport- und Trainingsplatzes, über dessen Zukunft erst entschieden werden muss. „Ich hoffe, dass der Radfelder Gemeinderat im Herbst 2019 die ersten dafür notwendigen Grundsatzbeschlüsse fassen wird, damit nächste Schritte für die Planung erfolgen können“, so der Gemeindechef.

Genau beobachten werde er auch die Widmungspolitik. Bei neuen Wohnbauten werde man einbremsen müssen, um mit dem (Aus-)Bau der Infrastruktur überhaupt nachkommen zu können. (TT, jazz)