Bus auf die Hungerburg: Erste Lösung für Downhiller gefunden

Innsbruck – Nach etlichen Diskussionen über die Beförderung der Innsbrucker Downhillszene gab es gestern Abend die angekündigte Verhandlungsrunde. Und offenbar eine erste Lösung. Auf Wunsch von BM Georg Willi (Grüne) sollen die Busse für die Sportler in Richtung Hungerburg wieder geöffnet werden. Dazu werden Außenhänger auf der Rückseite der Fahrzeuge nachgekauft, damit je vier Räder geschützt an der Außenseite der Linie J transportiert werden können. Dazu sollen jeweils zwei saubere Downhill-Bikes auch im Bus mitgenommen werden dürfen. Allerdings nur, wenn sie dort keinen Straßenfahrrädern und Kinderwägen den Platz wegnehmen. Diese haben nämlich Vorrang. Das alles ist nur eine Übergangslösung, bis eine Shuttle-Lösung zustande gebracht wird. An dieser wird aber noch gemeinsam intensiv gearbeitet, sie soll aber möglichst bald zum Einsatz kommen. Davor geht es vor allem noch um die Finanzierung. (mw)