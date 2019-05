Aus Arzl im Pitztal wird Arzl im Pitztal

Am 24. Juli 1973 verlieh das Land Tirol der Gemeinde Arzl im Pitztal das Recht zum Tragen eines Gemeindewappens. In der jüngsten Sitzung sorgte nun das Land für leichte Verwirrung und deutliches Schmunzeln im Arzler Gemeinderat. „Wir wurden gebeten, einen Antrag zu stellen, den Namen unserer Gemeinde offiziell von Arzl in Arzl im Pitztal zu ändern", erklärte BM Joseph Knabl, „damit sollen Verwechslungen mit dem Innsbrucker Stadtteil Arzl vermieden werden." Verwechslungen, die gelegentlich auch passierten — vorwiegend bei Touristen und anderen Ortsunkundigen. Oder auch durch unvollständige Ein­gaben im Internet. Allerdings nicht bei der anfordernden Stelle, dem Katasteramt. Hier arbeitet man ausschließlich mit Kennziffern und die KGNr. 80001 der Gemeind­e Arzl i. P. bleibt auch nach der Namensänderung gleich. Weil auch bisher bereits der Namenszusatz verwendet wurde, stand die Befürchtung im Raum, Urkunden könnten ihre Gültigkeit verlieren, was jedoch nicht zutrifft.

Als spürbar wichtiger als die Namensfrage bewertete der Gemeinderat allerdings anstehende Aufgaben, wie die Einführung eines Horts ab dem kommenden Schuljahr. Es wurde beschlossen, bei entsprechendem Bedarf eine derartige Einrichtung zu schaffen und sofort mit den entsprechenden Vorbereitungen zu beginnen. Ebenso wurde der Gemeindevorstand autorisiert, zeitkritische Entscheidungen zum Ausbau des LWL-Netzes treffen zu dürfen. Für das Pistengerät des Ski­gebietes in Wald beschloss der Gemeinderat bei Bedarf eine Fehlbetragsfinanzierung.

Noch offen bleibt die Entscheidung über Investitionen in die Volksschule Leins. Hier steht nach erfolgter Begehung die Stellungnahme des Landes noch aus. (tp)