Bezirkskrankenhaus Lienz könnte HNO-Bereich verlieren

Von Christoph Blassnig

Lienz – Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint von der Liste Fritz warnen vor einschneidenden Veränderungen in der medizinischen Versorgung auch in Osttirol. Ihre Sorge machten die beiden Politiker bei einem Pressetermin in Lienz deutlich.

„Es geht in diesem hochsensiblen Bereich um die bestmögliche Abstimmung zwischen niedergelassenen Medizinern und dem Spital“, erklärte Haselwanter-Schneider. „Man muss sehr genau abstimmen: Wer kann was? Wo findet es statt?“ Der zuständige Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP) habe mit der beabsichtigten Schließung von Stationen und ganzen Häusern im Land größte Verunsicherung hervorgerufen. „Und das, bevor überhaupt mit den Betroffenen vor Ort Gespräche geführt wurden“, kritisierte die Oppositionspolitikerin scharf.

Haselwanter-Schneider zitierte Zahlen, die der Landesrat bei einem gemeinsamen Treffen vorgestern genannt habe. Demnach könnte das Bezirkskrankenhaus Lienz rund 80 Betten verlieren. In Stellenausschreibungen beschreibt sich das Lienzer Spital bis dato als Krankenhaus mit Schwerpunktcharakter, das über 372 systemisierte Betten verfüge. Haselwanter-Schneiders Zahlen nach sollen infolge einer Umstrukturierung künftig noch 289 Betten verbleiben.

„Mit dieser Bettenzahl soll die kollegiale Führung zufrieden sein?“, wunderte sich die Politikerin. Die Bürgermeister im Gemeindeverbandsausschuss des BKH stünden laut Tilg ebenfalls hinter dem Konzept. Verbandsobmann Andreas Köll wollte zu den Plänen gestern keine Stellung beziehen. Köll bestätigte jedoch, dass es bereits abschließende Gespräche gegeben habe. „In zwei Wochen präsentieren wir in Lienz gemeinsam unser Vorhaben. Alles andere ist reine Spekulation.“ Auch im Büro von Landesrat Tilg wurde auf eine baldige Pressekonferenz verwiesen.

Stimmen die gestern von der Liste Fritz übermittelten Zahlen für Lienz, würde die Abteilung Akut-Geriatrie 30 Betten bekommen, so viele wie die Chirurgie. Die Interne Abteilung dürfte von über 100 Betten auf 80 zurückgefahren werden. Gynäkologie und Geburtshilfe sollen auf 20 Betten reduziert werden. Auf die Neurologie entfielen 26 Betten inklusive der Schlaganfall­einheiten. Orthopädie und Trauma würden zusammengefasst und dann 39 Betten stark sein. Die Zahl der vier Palliativbetten bliebe unverändert. Die Psychiatrie stünde bei 22 Betten, die Urologie bei 15. 13 Betten (zwei davon für Kinder) sollen als Intensivstation geführt werden. Eine deutliche Verkleinerung könnte auf die Kinderabteilung zukommen, für die zwar das Primariat erhalten bleiben soll, der aber nur noch zehn Betten zur Verfügung stehen sollen.

Die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung scheint in den Plänen gar nicht mehr auf. Laut Haselwanter-Schneider soll diese Fachrichtung in Kufstein und Innsbruck konzentriert werden, wenn es nach den Plänen des Landesrates geht. Mehrere Ärzte stünden damit in Lienz vor dem Aus.