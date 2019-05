Land Tirol hilft auch in Mosambik

Das Land Tirol fördert die Augengesundheit der Menschen im vom Wirbelsturm „Kenneth" schwer verwüsteten Mosambik. LH Günther Platter überreichte dem Innsbrucker Augenarzt Klaus Miller stellvertretend für die Organisation „Licht für die Welt" einen Scheck in Höhe von 21.000 Euro. Das Geld ermöglicht mehr als 24.000 Menschen in der Provinz Cabo Delgado in Mosambik den Zugang zu augenärztlichen Untersuchungen, 530 Personen erhalten durch eine Operation am Grauen Star das Augenlicht wieder. „Gerade jetzt ist jede Unterstützung willkommen", so Dr. Miller, der selbst für „Licht für die Welt" im Einsatz war. Cabo Delgado hat 2,3 Millionen Einwohner und verfügt erst seit Kurzem wieder über einen Augenarzt. Dr. Cristovão Matsinhe ist ein ehemaliger Stipendiat von „Licht für die Welt" und praktiziert nun in der Provinzhauptstadt Pemba. (TT)