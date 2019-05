“Wir sind inklusiv“: Vielfalt in 23 Tiroler Unternehmen gewürdigt

Ausgezeichnet wurden:

AufBauWerk — Unternehmen für junge Menschen, Innsbruck; Bellutti Planen Gruppe, Innsbruck; Botanischer Garten/Institut für Botanik, Innsbruck; Carl Alois Walde KG, Innsbruck; GreenPrint Osttirol e.U., Ainet; Großwäscherei Gasser - Gesellschaft m.b.H, Flaurling; Gutmann GmbH, Innsbruck; Haus St. Josef am Inn GmbH, Innsbruck; Hotel Erika**** e.U., Nauders; innovia — Service und Beratung zur Chancengleichheit, gem. GmbH, Innsbruck; INTERSPAR Ges.m.b.H — Filiale DEZ, Innsbruck; Massagefachinstitut „Die Quelle", Lienz; MPAT Medizinprodukteaufbereitung Tirol GmbH, Zirl; OBI Bau- und Heimwerkermärkte - Filiale Vomp, Vomp; Pirlo Gruppe, Österreichische Blechwarenfabrik; Pirlo GmbH & Co KG - Pirlo Tubes GmbH, Kufstein; Reha Zentrum Münster Betriebs GmbH, Münster; Soziale Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern Zams BGmbH, Betriebsstätte Haus zum guten Hirten, Hall i.T.; ST. RAPHAEL GmbH, Innsbruck; Stadtmagistrat Innsbruck, Innsbruck; STIHL Tirol GmbH, Langkampfen; Tiroler Landestheater und Orchester GmbH, Innsbruck; Trofana Erlebnis-Dorf & Gastronomie GmbH, Mils bei Imst; W.I.R. gemeinnützige GmbH, Hall i.T.