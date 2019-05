Zuzug ungebremst: 1000 neue Einwohner in Reutte

Seit Jahren herrscht in der Marktgemeinde Reutte ein regelrechter Bauboom. Sowohl im Zentrum als auch an der Peripherie wurde und wird mit Hochdruck an der Errichtung bzw. Fertigstellung neuer Wohnblöcke gearbeitet. Nicht weniger als 500 neue Wohnungen sind laut Bürgermeister Alois Oberer allein in den letzten neun Jahren im Bezirkshauptort aus dem Boden gestampft worden.

Jüngstes Beispiel: Nach 19 Monaten Bauzeit konnten am Freitag von der Alpenländischen erneut 30 neue Mietwohnungen in der Lutterottistraße an die Bewohner übergeben werden. Der gemeinnützige Wohnbauträger hat knapp fünf Millionen Euro in die Errichtung des Projektes investiert, welches sechs 2-Zimmer-, 22 3-Zimmer- und zwei 4-Zimmer-Wohnungen umfasst.

Laut Bürgermeister Alois Oberer hat die rege Bautätigkeit seit 2010 auch zu einem kräftigen Einwohnerzuwachs von 1000 Personen geführt. Mit Stand 24. Mai waren in Reutte 7318 Personen gemeldet, 6780 davon mit Hauptwohnsitz. Es gibt insgesamt 3183 Haushalte, das sind 500 mehr als noch im Jahr 2010.

Drei Objekte stehen derzeit noch vor der Fertigstellung. Oberer: „Für heuer sind noch an die 100 Wohnungen zu übergeben. Trotzdem bleibt die Liste der Wohnungssuchenden auf der Gemeinde konstant lang."

Bei den Wohnungssuchenden handle es sich laut Gemeindechef vorwiegend um Außerferner. „Der Zuzug von außerhalb macht mit rund fünf Prozent nur einen geringen Anteil aus. Hier kommt es zu Verschiebungen innerhalb des Bezirkes und vorwiegend innerhalb des Talkessels von Reutte", so Oberer, der hinzufügt: „Wir wollen wachsen. Wenn der Bezirkshauptort nicht wächst, wer dann?"

Die gesellschaftliche Entwicklung spiegle sich auch auf dem Wohnungsmarkt wider. Oberer: „Die Zahl der Personen pro Haushalt lag vor einigen Jahren noch bei 3,5. Jetzt geht's Richtung 2,0 und weniger. Immer mehr Leute haben zwar einen Lebenspartner, wollen aber ihre eigenen vier Wände behalten. Das ist der Trend."