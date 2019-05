Wenig Zukunft für Objekte im Zentrum Jenbachs

Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Die Architekturtage nützte in der Vorwoche der gebürtige Jenbacher und frühere Landessanitätsdirektor Christoph Neuner, um auf die künftige Gestaltung in der Marktgemeinde aufmerksam zu machen. Und es gab so manchen Disput vor dem Esterhammerhaus, das sich im Gemeindebesitz befindet und dessen Zukunft ungewiss ist. Aber auch der bevorstehende Abbruch des Feucht-Hauses, der heute auf der Tagesordnung im Gemeinderat steht, stößt Neuner sauer auf. „Wieder wird neben dem gesamten Leitner-Areal ein typisches, unverkennbares Gebäude der wirtschaftlichen Hochblüte von Jenbach dem Straßenverkehr geopfert“, heißt es in einem Schreiben an BM Dietmar Wallner. Es handle sich um ein besonders charakteristisches Giebelhaus, das Bausünden aus dem späten letzten Jahrhundert gegen Norden verdecke. Es sei als Geschäftslokal gut geeignet.

Aber auch ein teilweise aus Holz errichtetes Nebengebäude in der Postgasse – ebenfalls im Gemeindebesitz – soll unter die Spitzhacke kommen. Was auf diesem Platz künftig geschehen wird, steht noch in den Sternen. „Ein geschichtlich wertvolles Objekt ist das sicher nicht“, informiert der Bauamtsleiter.

Das Feucht-Haus. - Zwicknagl

„Wenn das Esterhammerhaus einen privaten Besitzer hätte, wäre das eine andere Sache“, sagte Christian Wirtenberger bei der Diskussion auf offener Straße. „Das alles ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man allein die Gemeindeprojekte im Auge hat, die vom Parkhaus, der unteren Achenseestraße und bis zur Seniorenstube reichen, bleibt wohl kaum ein finanzieller Spielraum“, argumentierte Gemeinderat Christoph Zung (FP) bei der Debatte nahe dem Auslass des Kasbachs beim Esterhammerhaus. Der ehemalige Vizebürgermeister Hans Singer riet dazu, sich mit der Sache im Bauamt zu befassen und damit einen anderen Diskussionsplatz zu schaffen. „Mein Büro steht dafür immer offen“, meinte Christian Wirtenberger in Richtung Christoph Neuner, der 400 Unterschriften für die Erhaltung des Esterhammerhauses gesammelt hat. Die Haltung des Bauamtsleiters komme aus der Ecke der Technik, er sei von Heimatgefühlen motiviert, sagte Neuner. Alles sei eben nicht geschichtsträchtig, reagierte der Bauamtsleiter. Man könne nicht alles erhalten und es müsse ein Mittelweg gefunden werden. Der Platzbedarf sei heute ein anderer als früher. „Sie verrennen sich, Herr Doktor“, sagte Wirtenberger.

Dass die Nutzung des Esterhammerhauses mit großem Aufwand verbunden sei, unterstrich der Bauamtsleiter, der darauf hinwies, dass das Wasserrecht erloschen sei, während Neuner von einem technischen Denkmal in Form eines oberschlächtigen Mühlrades sprach. „Ein privater Investor müsste viel Geld in die Hand nehmen“, meinte Zung. Aber diese Frage stelle sich gar nicht. Fix ist auch, dass das Vitturhaus am Ortseingang bald geschleift wird. Es ist im Besitz eines Bauträgers aus dem Bezirk. Vorbesitzer war die Gemeinde.