Binnen zehn Jahren flächendeckend: Novelle des Raumordnungsgesetzes

Innsbruck – Der Fahrplan für die Novelle des Tiroler Raumordnungsgesetzes sowie auch der Bauordnung ist vorgegeben. Nach einem Grundsatzbeschluss Anfang Jänner durch die Koalition und einem Begutachtungs-Verfahren von April bis Mai kommen die Gesetzesentwürfe durch Raumordnungslandesrat Johannes Tratter (VP) heute in die Regierung. Dort wird Schwarz-Grün zustimmen, um die Änderungen noch vor der Sommerpause im Juli-Landtag durchzubringen. Das Inkrafttreten ist für den 1. Jänner 2020 geplant.

Noch bis über das Wochenende wurde an Kleinigkeiten gefeilt. Immerhin hat die politische Schwerpunktsetzung des neuen Raumordnungsgesetzes auch zahlreiche Kritiker gefunden. Nicht zuletzt hatten sich 40 gewerbliche Bauträger zur IG Wohnen zusammengeschlossen, um dagegen mobilzumachen. Auch Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer ließen mit kritischen Stellungnahmen aufhorchen, die TT berichtete.

Im Wesentlichen bleibt es aber bei den von ÖVP und Grünen paktierten Änderungen. Vor allem im Bereich der Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau. Künftig haben Gemeinden in der Fortschreibung ihrer jeweiligen Raumordnungskonzepte ein Mindestmaß an Flächen zur Sicherstellung von Sozialwohnbau festzulegen. Und zwar objektgeförderten Wohnbau. Zur Sicherung der Finanzierung derartiger Projekte räumt das Land den Zugriff auf subjektgeförderte, bzw. in Ausnahmefällen auch freifinanzierte, Wohnbauvorhaben ein. Dies jedoch nur „im unbedingt erforderlichen Ausmaß“. Nachdem im Vorfeld Kritik an dieser Regelung laut geworden war, wurde der Passus nachträglich präzisiert. Darüber hinaus sind die jeweiligen Kalkulationsgrundlagen im Zuge des Bauverfahrens nachzuweisen.

Da Raumordnungskonzepte auf die Dauer von zehn Jahren gültig sind, rechnet man landhausintern damit, dass im optimalsten Fall ab dem Jahr 2029/30 jede Tiroler Gemeinde solche Vorbehaltsflächen ausgewiesen hat. Wie hoch der jeweilige Anteil sein wird, wird die Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht für jede Gemeinde einzeln festlegen. Immer dann, wenn die Raumordnungskonzepte fortzuschreiben sind.

Neu und nicht weniger heikel ist die Befristung von Bauland-Neuwidmungen. Wer künftig Frei- in Bauland umgewidmet bekommt, jedoch nicht binnen zehn Jahren bebaut, dem wird automatisch das Bau- in Freiland rückgewidmet. Ausgenommen hiervon werden Grundflächen, für die zwischen 1. Jänner 1994 und 30. Juni 2020 zumindest einmal bereits eine Baulandwidmung bestanden hat.

Zur Eindämmung der Chaletdörfer wird hierfür eine eigene Widmungskategorie geschaffen, Handelsbetriebe zum sparsamen Flächenverbrauch angehalten und Mischnutzungen (auch Wohnen) angeregt.

Dass Neuwidmungen von Hofstellen künftig an eine aktive Tierhaltung gebunden sind, bleibt auch nach Kritik der Bauern bestehen. Abweichend vom Begutachtungsentwurf werden aber von dieser Regelung Aussiedlerhöfe ausgenommen.

Alle zwei Jahre soll zudem auf Ebene der Planungsverbände eine Widmungsbilanz für das gesamte Land erstellt werden. (mami)