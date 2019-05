Gemeinde und Ortswärme Zams: Aussprache nach Streit erfolgreich

Die Wogen, die in der April-Sitzung des Zammer Gemeinderates hochgingen, sind geglättet. Auslöser war ein Optionenvertrag, den die Ortswärme GmbH zwecks Regulierung von Dienstbarkeiten und Grundstückstausch für den Straßen- und Radwegebau in Zams-Ost vorgelegt hatte — die TT berichtete.

Bei einer „konstruktiven Aussprache" von Gemeinde, Agrargemeinschaft, Ortswärme und bäuerlicher Maschinengemeinschaft habe man sich einigen können, schilderte Bürgermeister Siggi Geiger in der Gemeinderatssitzung am Montag. Das Ergebnis liege bereits in Vertragsform vor. „Die Gemeinde bekommt die benötigten Tauschflächen zur Fertigstellung der Straße und des Radweges", sagte Geiger. „Die Streckenabschnitte sollten Ende August oder Anfang September fertig gestellt sein." Andererseits werde es für die Ortswärme die nötigen Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung geben, etwa Widmung und Bebauungsplan, so Geiger.