1,8 Millionen Euro für Biathlon-Junioren-WM

Von Catharina Oblasser

Obertilliach – Rund 500 Sportler und Betreuer aus über 40 Nationen, sieben Bewerbstage und eine weltweite Werbewirkung: Das sind die Eckdaten der Biathlon-Junioren-Weltmeisterschaft, die Ende Februar bzw. Anfang März 2021 in Obertilliach stattfindet. Die Gemeinde im Osttiroler Lesachtal, die schon Schauplatz für die Dreharbeiten zum James-Bond-Film „Spectre“ war, ist auch die Heimat des erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten, Ole Einar Björndalen.

Obertilliach, gelegen auf 1450 Metern Seehöhe, hat von der Internationalen Biathlon Union (IBU) schon zum zweiten Mal den Zuschlag für die Junioren-WM bekommen, berichtet Matthias Scherer, Bürgermeister und zugleich Geschäftsführer des Obertilliacher Langlauf- und Biathlonzentrums. „Die erste Weltmeisterschaft, die wir ausgerichtet haben, war 2013, und diese wurde als beste Biathlon-Junioren-WM bezeichnet, die es je gegeben hat.“ Die Motivation für eine optimale zweite Auflage des internationalen Bewerbs ist in Obertilliach also groß.

Bevor die jungen Sportler über die Loipen flitzen und sich am Schießstand beweisen, ist aber noch einiges zu tun, sagt Scherer. Ein wichtiger Punkt sei, die Loipen kreuzungsfrei zu machen, das ist im Moment noch nicht so. „Es gibt Kreuzungspunkte mit landwirtschaftlichen Wegen und den touristisch genutzten Strecken. 2013 haben wir während der Wettkämpfe dort Sperren errichtet, aber 2021 wollen wir das vermeiden“, erklärt der Bürgermeister.

Ein weiteres Vorhaben ist die Errichtung eines neuen Gebäudes am Gelände des Obertilliacher Langlauf- und Biathlonzentrums. Es soll während der Weltmeisterschaft als Presseraum und für die Verpflegung dienen. „Danach kann das Haus als Kraftkammer und Lasergewehr-Schießstand genutzt werden“, so Matthias Scherer. Auch die Optik liegt den Veranstaltern am Herzen. Die Wachs-Container werden mit Holz verkleidet, um sich besser in das Landschaftsbild einzufügen.

Für all diese Neuerungen werden in Obertilliach bis zum WM-Termin im Jahr 2021 rund 1,6 bis 1,8 Millionen Euro ausgegeben, erläutert der Bürgermeister. Finanzielle Unterstützung soll von Bund, Land, dem Tourismusverband Osttirol und der Gemeinde selbst kommen. Die Weltmeisterschaft 2021 ist zwar der Anlass für die Investitionen, doch der Nutzen kommt letztlich allen Sportlern zugute, die in Obertilliach langlaufen, schießen oder im Sommer die Rollerbahn benutzen – den Profis gleichermaßen wie den Touristen und Einheimischen.