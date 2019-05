Gesundheitslandesrat Tilg: „Spitalsholding wird überbewertet“

Von Peter Nindler

Innsbruck – Auch wenn Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) das Buch für die Spitalsreform von hinten liest, kann er gut damit leben. Obwohl die Lungenheilkunde vorerst im Landeskrankenhaus Natters bleibt und die Pflegeklinik dort Zukunftsmusik ist. Und die Kinder- und Jugendstation im Bezirkskrankenhaus St. Johann ebenfalls nicht aufgelassen wird und Zusammenlegungen zwischen der Klinik Innsbruck und dem LKH Hall aufgeschoben werden. „Für eine Reform benötigt es einen Konsens, von 45 Maßnahmen werden 43 umgesetzt“, betont Tilg. Außerdem würden Leistungen und Betten angepasst, die integrierte Gesundheitsversorgung sowie die Altersmedizin, Übergangs- und Schwerpunktpflege, Hospiz- und Palliativversorgung sollen gestärkt werden.

Unterm Strich bauen die zehn Tiroler Spitäler bis 2025 rund 220 Betten ab, die Landesspitalsholding Tirol Kliniken mit Innsbruck, Hall, Natters und Hochzirl alleine 130. Die Vorgabe für die Tirol Kliniken ist klar: 100 Millionen Euro Abgang – im Vorjahr waren es 70 Mio. Euro – sind ab jetzt die Obergrenze, Tilg geht davon aus, „dass die Spitalsreform kostendämpfend wirkt“.

Benötigt es neben den medizinischen Anpassungen auch strukturelle, wie eine landesweite Spitalsholding mit den sechs Bezirkskrankenhäusern? Im Vorjahr hat sich sogar Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) dafür ausgesprochen. Bernhard Tilg winkt ab und hält eine tirolweite Spitalsholding „für überbewertet“. In der Landeszielsteuerungskommission werde ohnehin alles unter den stationären Einrichtungen abgestimmt. „Das funktioniert“, sagt Tilg.

Tirol-Kliniken-Vorstand Stefan Deflorian verspricht, dass bis 2025 die Bettenreduzierung, flexible Belegungen oder der Ausbau der tages- und wochenklinischen Leistungen umgesetzt werden. „Der Prozess ist in den vergangenen Wochen nicht einfach gewesen, aber die Zusammenarbeit mit den 55 Klinikdirektoren war sehr gut.“ Der medizinische Geschäftsführer Christian Wiedermann will die Bettenauslastung von 75 auf 85 Prozent steigern.

Zufrieden ist auch der Rektor der Medizin-Uni und Systempartner an der Klinik, Wolfgang Fleischhacker. Er fühlte sich auf Augenhöhe in den Reformprozess eingebunden. „Unter Berücksichtigung von universitären Zielsetzungen und Ansprüchen haben wir in konstruktiven Gesprächen einen zukunftsorientierten Plan für eine moderne und den medizinischen Herausforderungen entsprechende Versorgung am Standort Innsbruck erarbeitet.“

Medizin-Rektor Fleischhacker ist mit der Reform zufrieden. - Land Tirol

„In der Bilanz können wir eine zukunftsorientierte, gut durchdachte und konsensuale Spitalsreform vorlegen.“ LR Bernhard Tilg ÖVP (Gesundheitslandesrat) - Land Tirol