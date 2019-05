Lob und Kritik für den Bergsilvester neu in Innsbruck

Von Marco Witting

Innsbruck – Feuerwerk auf der Seegrube. Party am Haus der Musik. Licht-, Nebel- und Soundshow am Inn. Das sind die Eckpfeiler des Bergsilvester neu, der in wenigen Monaten über die Bühne gehen soll – die TT berichtete exklusiv. Etwas komplett „Neues“ soll hier entstehen, so TVB-Direktorin Karin Seiler-Lall. Das Neue wird deutlich mehr kosten. Statt bisher 250.000 Euro müssen TVB und Stadt künftig rund 530.000 Euro ausgeben. Die Show soll rund 20 bis 25 Minuten dauern und mindestens dreimal rund um den Jahreswechsel gezeigt werden.

Das neue Konzept ist für Vize-BM Christine Oppitz-Plörer (FI) „sehr erfreulich“. Der Bergsilvester sei zu einer „Marke“ geworden, auf die man stolz sein könne. Die Bilder vom Feuerwerk auf der Seegrube würden um die Welt gehen und deshalb sei es auch gut, dass es dort weiterhin Raketen zu bestaunen geben werde. „Die technischen Möglichkeiten führen jetzt aber auch dazu, dass wir am Inn eine Geschichte erzählen können. So wie etwa bei der Kaiser-Max-Show.“

Oppitz-Plörer hatte sich noch als Bürgermeisterin für ein neues Konzept starkgemacht. Regierungsintern hatten wohl die Grünen an den hohen Kosten etwas zu knabbern. Auf die gestiegenen Kosten angesprochen, sagte Oppitz-Plörer, dass die jetzt getroffene Aufteilung „in Ordnung“ sei. TVB und Stadt zahlen künftig jeweils 142.000 Euro mehr.

„Bessere Luft zum Jahreswechsel, weniger Lärm und eine neue, moderne Attraktion am Inn: Dies entspricht unseren Zielsetzungen und wir sind jetzt so weit, dass wir gemeinsam mit dem Tourismusverband ein gutes, mutiges und umweltfreundliches Konzept vorlegen können, das dies alles vereint. Ich bin froh und dankbar, dass wir alle Partner vom Erhalt und der Weiterentwicklung des für die Wirtschaft so wichtigen Bergsilvesters überzeugen konnten“, sagt Oppitz-Plörer. Sie wünscht sich für die Zukunft auch noch eine Einbindung des Neujahrskonzerts (oder der Generalprobe) des Symphonieorchesters Innsbruck in den Feierreigen.

Nicht überzeugt ist Bergsilvester-Erfinder FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel. Er habe zwar nichts gegen eine Laser- oder Lichtshow. Dass diese aber nicht mit einem Feuerwerk ende, das sei ein „großer Fehler“. Federspiel bei seinem Lieblingsthema: „Ich verstehe nicht, dass man ein Konzept, das über Jahre sehr gut funktioniert hat, auf einmal ändern will. Überall auf der Welt macht man Shows und überall auf der Welt enden sie mit einem Feuerwerk.“

Kritik kommt von den Blauen auch an den Kosten. „Da hat man jetzt auf einmal viel Geld übrig“, bekrittelt Federspiel. Das jetzt vorgelegte Konzept sei ein „Wagnis“, sagt der FP-Stadtrat darüber hinaus. Ein Feuerwerk wäre wesentlich billiger gewesen und könnte um „ein paar tausend Euro“ aufgestellt werden. Federspiel merkte aber auch an, dass er nicht gegen die Lasershow stimmen werde.