Schwazer mobilisieren gegen Parkplatz-Projekte

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Parkplätze sind in Schwaz derzeit ein heißes Pflaster. Im Gemeinderat flammen immer wieder hitzige Debatten über neu zu errichtende Stellplätze auf. Aber auch die Bevölkerung will mitreden. Gleich zwei Petitionen zu unterschiedlichen neu geplanten Parkarealen wurden gestartet.

Schlaghaufenplatz: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschloss der Schwazer Gemeinderat in der letzten Sitzung nicht nur die Erweiterung der Kurzparkzone (die TT berichtete), sondern auch 13 weitere Stellplätze am Schlaghaufenplatz am Knappenanger. Das gefällt den dortigen Anrainern gar nicht. Sie setzen sich zur Wehr. Christian Kirchmair startete eine Petition und sammelte in kurzer Zeit bereits knapp 200 Unterschriften. Für die Schwazer ist der Platz mit den zwei gegenüberliegenden Grünflächen ein wichtiger Bestandteil des Knappenangers. Wie in der Petition beschrieben, ist er für viele ein Naherholungsgebiet – vor allem auch für die Bewohner des nahegelegenen Altenheimes –, Spielfläche für Kinder der Umgebung und zentraler Punkt für das Traditionsfest des Trachtenvereins Almrausch-Sölleite.

Laut Kirchmair werden die derzeit vorhandenen Parkmöglichkeiten nicht ausgereizt. Er schlägt in der Petition u. a. Bodenmarkierungen oder andere Bereiche für Stellplätze vor – anstatt die Grünflächen zu zerstören.

Dass die Bewohner am Knappenanger gegen die zusätzlichen Parkplätze mobilmachen, ist bereits in den Gemeinderat durchgesickert. Am Montag werden die Unterschriften der Stadtgemeinde übergeben. Auf Anfrage bei BM Hans Lintner zeigte sich dieser überrascht: „Da kommen keine Parkplätze hin. Die bestehenden werden nur verbessert.“ Im Beschluss vom 15. Mai ist aber die Rede von 13 neuen Parkplätzen. „Ja, das stimmt. Aber ich habe gesehen, dass das dort nicht möglich ist. Das wird nicht so durchgeführt“, rudert Lintner auf TT-Anfrage zurück.

Königfeld: Die Chancen sind gering. Aber der Ärger ist umso größer. Viele Anrainer am Königfeld sind bestürzt, dass aus dem jetzigen Parkplatz ein Parkhaus werden soll. Der Gemeinderat hat das Bauvorhaben, das von Stadtgalerien-Chef Günther Berghofer errichtet und betrieben wird, bereits abgesegnet. Zwar nicht ohne Diskussion, aber BM Hans Lintner boxte das Projekt im Eilverfahren durch – die TT berichtete. Manche Anrainer fühlen sich hintergangen. Sie hatten mit Gemeindewohnungen auf dem angrenzenden Feld gerechnet. Nicht aber mit einem Parkhaus. In einer Petition macht eine Anrainerin ihrem Ärger Luft: „Ich finde es sehr traurig, dass die Bürger der Stadt Schwaz nicht informiert werden bzw. Informationen unter den Tisch gekehrt werden.“

Die Gründe, warum man dort ein Parkhaus brauche, könne die Initiatorin der Petition nicht nachvollziehen. Zudem sei am Bahnhof eine Park-&-Ride-Anlage für Pendler geplant. „Das muss doch genug sein“, heißt es. Vor allem, weil der Parkplatz am Königfeld nicht ausgelastet sei.

Die Anrainerin brachte die Petition beim Landtag ein. Laut Florian Kurzthaler, Pressesprecher Land Tirol, habe sich der Petitionsausschuss nun an die Stadt Schwaz gewandt und um einen aktuellen Status quo gebeten. „Nach Einlangen dieses Berichts wird im Petitionsausschuss des Landtages beraten, ob und welche weiteren Schritte gesetzt werden können“, erklärt Kurzthaler. Die Zuständigkeit liegt weiterhin bei der Stadt. Ob sich tatsächlich noch etwas tut, bleibt abzuwarten.