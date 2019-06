Mainusch nimmt SP in Widmungspflicht

In der Debatte um Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau auf bereits gewidmeten Flächen erinnert die ÖVP Elisabeth Blanik (SPÖ) daran, dass dies rechtlich bereits möglich ist. Anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, wäre die SPÖ deshalb gut beraten, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen, sagt Wohnbausprecher LA Dominik Mainusch. Im beispielsweise von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer regierten Sellrain sei keine einzige Fläche ausgewiesen. „Die SPÖ macht es sich zu einfach, wenn sie immer nur mit dem Finger auf andere zeigt, selbst aber keine Initiativen in den von ihr regierten Gemeinden setzt.“ Um beim Thema Wohnen den Preisdruck am Markt zu lindern, benötige es mutige Schritte. Mit dem angekündigten Wohnpaket, so Mainusch, setze die Regierung nun Schritt für Schritt teils auch tiefgreifende Maßnahmen um. „In der Raum- und Bauordnung sowie durch massive Verbesserungen in der Wohnbauförderung“, fügt Mainusch hinzu. (TT)