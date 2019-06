Bei Kinderbetreuung ist Längenfeld zum Handeln verdammt

Von Thomas Parth

Längenfeld – Am Montagabend trafen sich Erziehungsberechtigte und Gemeindepolitiker zur Bürgerversammlung in Längenfeld. Das Thema, das momentan für viel Gesprächsstoff sorgt, ist der wachsende Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten.

Vorweg präsentierte Magnus Gratl von der GemNova, einer Tochtergesellschaft des Tiroler Gemeindeverbandes, eine Studie zur Ist-Situation in Längenfeld. Dabei wurden die drei „Schraubstöcke“, in denen sich die Gemeinde befindet, rasch deutlich:

Magnus Gratl servierte keine leichte Kost. - Parth

1 Platzmangel: In den Ortsteilen Dorf, Unterried, Längenfeld und Huben befinden sich aktuell Kindergärten. Die bestehenden acht Gruppen werden von 137 Kindern besucht. Rechnet man die Geburtenzahlen – ohne Zu- oder Abwanderung – hoch, werden es im Schuljahr 2021/22 bereits 191 Kinder sein, die auf einen Kindergartenplatz hoffen. In denselben Ortsteilen sind auch Volksschulen situiert mit heute 193 Schülern.

Die Gesetzgebung greift regulierend ein, um eine qualitätsvolle Betreuung der Kinder sicherzustellen. Hier geht es um kleinere Gruppengrößen und um Freiräume für die Kinder.

Die Obfrau des Bildungsausschusses, Rebecca Kammerlander, sprach sich für eine qualitätsvolle Kinderbetreuung aus. - Parth

2 Zeitdruck: Die demographische Entwicklung wird durch teils schlechte Gebäudesubstanz verschärft. „Der Kindergarten Unterried ist zwar in Ordnung, aber die Gruppenräume sind zu klein. Und der Kindergarten Dorf braucht schon ab Herbst eine zweite Gruppe“, informiert Gratl. Für die Gruppe im alten Spritzenhaus der Feuerwehr besteht nur eine vorübergehende Bewilligung, was eine Ersatzlösung dringlich mache. Der Turnsaal der NMS Längenfeld ist überbucht, ihr Dach sanierungsbedürftig und nicht alle Kindergartengruppen in den Ortsteilen sind barrierefrei. Und die Einschreibung für Schulen und Kindergärten steht unmittelbar bevor.

3 Finanzierbarkeit: Als die sinnvollste Lösung stellte Magnus Gratl eine von neun Varianten vor. Die Volksschulen in Dorf und Unterried könnten als Kindergärten adaptiert werden. In Huben müsste ein neuer Kindergarten errichtet werden und in Längenfeld würde eine zentrale Volksschule – durch Aufstockung oder Neubau – entstehen. Erste Kostenschätzungen kratzen an der Marke von 20 Millionen Euro. Um alle Standorte zu behalten und diese auf den neuesten Stand zu bringen, läge man bei gut 40 Millionen Euro.

Die Summe an technischen und juristischen Informationen musste das Publikum erst einmal verkraften. Prompt kam die Kritik, die Causa werde zu wenig emotional behandelt, schließlich gehe es um das Wohl der Kinder. Auch wurde befürchtet, das Dorfleben in den Fraktionen könnte unter einer zentralen Volksschule leiden. Die Gemeinderäte sahen sich geeint im Bestreben um eine Lösung. Das Ausweichquartier für zwei Gruppen im Funpark in Huben liege zur Bewilligung beim Land.

BM Richard Grüner dankte für die offene Diskussion mit reger Beteiligung der Bevölkerung. - Parth

„Alle Kinder kommen unter!“, beruhigte BM Richard Grüner die besorgten Eltern. Bis Herbst müsse der Gemeinderat die nötigen, wenngleich schweren Entscheidungen zum Wohle der Kinder getroffen haben.