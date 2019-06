Finanz-Durst ist noch nicht gestillt

Von Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler

Kaunertal – Die Katze hatten Landeshauptmann Günther Platter und Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (beide VP) bereits vergangene Woche aus dem Sack gelassen. Auch das dürfte gestern bis zu einem gewissen Grad zu der gelösten Stimmung unter den erschienenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern am Gemeindetag im Kaunertal beigetragen haben.

30 Millionen Euro soll es mit 1. Jänner 2020 für die Gemeinden geben. Zusätzlich zu den Ausschüttungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds. Von 20 Millionen Euro (die restlichen zehn Mio. Euro sind für Straßensanierungen auf die Dauer von fünf Jahren zugesagt) soll eine jede Gemeinde profitieren, keine auf der Strecke bleiben. Hierzu wurde ein Aufteilungsschlüssel nach Finanzkraft und Einwohnerzahl vom Gemeindeverband festgelegt. Dass dieser nun auch so vom Land übernommen wird, darauf hofft der Telfer Bürgermeister Christian Härting. Für diese Finanzzuweisungen bedarf es aber noch eines eigenen vom Landtag zu beschließenden Gesetzes. Mit diesem Betrag ist für Schöpf aber die Debatte über eine Änderung des Sozialschlüssels zwischen Land und Gemeinden zugunsten der Kommunen beendet. Nicht so für den Sellrainer Bürgermeister und SP-Landesvorsitzenden Georg Dornauer: „Eine Entlastung über die Neuaufteilung des Sozialpaktums – 80:20 zugunsten der Gemeinden – ist nach wie vor geeignet, um einen Belastungsstopp zu erreichen.“

Ungeachtet dessen bedürfe es weiterer Entlastungsmaßnahmen, wie Schöpf unmissverständlich Platter sowie anwesenden Mitgliedern der Landesregierung ausrichtete. Als da wäre die Sache mit der Kinderbetreuung. „Die Refundierungen des Landes erreichen die massiv gestiegenen Ausgaben nicht. Diese Lücke geht dramatisch auf“, warnt Schöpf. Vom Podium herab stellte der Gemeindeverbandspräsident die Frage in den Raum, ob „alle gewünschten Standards auch auf Dauer erfüllbar bleiben“. Es waren nicht wenige der anwesenden Bürgermeister, die mit einem stillen Nicken antworteten. Und Schöpf ging noch einen Schritt weiter, indem er die voranschreitende Gratis-Mentalität als gefährlich brandmarkte. Insbesondere, wenn es um öffentliche Dienstleistungen gehe. Dass die Abschaffung des Pflegeregresses ein „Sündenfall“ der Politik gewesen sei, erneuerte Schöpf. Nicht weniger zu hinterfragen sei aber auch die einkommensunabhängige Zurverfügungstellung von Gratiskindergarten oder Horten. In Anlehnung an Gemeinden in Salzburg und Vorarlberg, die teils wieder finanzielle Anreize schaffen würden, um Kinder zu Hause zu betreuen und somit die Gemeindekassen zu entlasten, liebäugelt Schöpf mit „Herdprämien“: „Solche Ansätze müssen wir uns durchaus genauer anschauen.“ Denn das jetzige System sei zu stark auf Alleinerzieherinnen ausgerichtet – gerade im ländlichen Raum sei das nicht das vorherrschende Betreuungsmodell.

„Dass die Raumordnung in Landes-Hand übergeht, kommt für mich überhaupt nicht in Frage."

Die finanziell prekäre Lage der Gemeinden unterstrich auch der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl: „Alles können wir nicht stemmen.“ Hier sei auch die neue Bundesregierung zum Dialog und Handeln aufgerufen.

Die Finanzen sind das eine, doch auch die Raumordnung treibt Land wie Gemeinden derzeit um. Bereits im Juli-Landtag werden diesbezügliche Novellen beschlossen. Platter nutzte die geballte Bürgermeister-Riege, um gestern noch einmal Verständnis für diesen Maßnahmenkatalog zu wecken: „Wir brauchen die Gemeinden. Ihr müsst’s auch mit Vorbehaltsflächen für leistbares Wohnen arbeiten.“ Tatsache ist: Die wenigsten haben selbige auch ausgewiesen. Mit der Novelle kommt nun der Zwang. Von einem ganz anderen Zwang will Platter indes weiter nichts wissen. Den Dorfchefs will er die Widmungshoheit nicht nehmen. Wieso auch? Eine überwältigende Mehrheit der Dorfparlamente ist fest in ÖVP-Hand. Dass das Verständnis im Landtag für die Anliegen der Gemeinden nicht immer das beste ist – Schöpf sprach’s mehr oder weniger durch die Blume aus. Dieses zeigte indes Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und zwar was die Nachwuchsprobleme der Bürgermeister angeht: „Lassts euch was einfallen, wie das Amt attraktiver und zumutbarer wird.“