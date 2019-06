Tiroler ÖVP will Fahrverbot auf niederrangigen Straßen prüfen

Innsbruck – Im Kampf gegen den Transitverkehr will die Tiroler ÖVP nun die Möglichkeit von zeitlich befristeten Fahrverboten im niederrangigen Straßennetz prüfen. „Wir müssen jedes Instrument nutzen, das rechtlich umsetzbar ist“, sagte LAbg. und Verkehrssprecher Florian Riedl am Mittwoch in einer Aussendung. Er kündigte an, einen Dringlichkeitsantrag für den Juli-Landtag einbringen zu wollen.

„Wenn es auf der Autobahn zu stocken beginnt, leiten die Navis den gesamten Urlauberverkehr ab und lenken ihn mitten durch die umliegenden Dörfer“, sagte Riedl. Darunter leide nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Verkehrs- und Versorgungssicherheit könne nicht mehr gewährleistet werden. „Wenn solche Situationen eintreten und die Bevölkerung damit gefährdet wird, dann muss die Behörde meines Erachtens die Möglichkeit haben, die Abfahrt von der Autobahn auf das niederrangige Straßennetz zu beschränken“, so der LAbg.

In Salzburg gebe es im Bereich des Grenzübergangs Walserberg bereits solche Verordnungen, die „Stau-Umfahrern“ die Nutzung bestimmter Straßen untersagt, sofern sie nicht Teil des Ziel- und Quellverkehrs sind. Genau diese Möglichkeit möchte der Verkehrssprecher nun auch in Tirol prüfen. In einem ersten Schritt soll erhoben werden, wo es grundsätzlich die Notwendigkeit für eine solche Regelung gibt, hieß es. (APA)