Rettenschösser Jungbürger sollen auch mitgestalten

Eine Jungbürgerfeier in recht ungezwungenem Rahmen hielt die Gemeinde Rettenschöss am vergangenen Freitag ab. Über die Rechte und Pflichten, aber auch die Möglichkeiten der Mitgestaltung und vor allem über das Zusammenhalten in so einer kleinen Gemeinde wie Rettenschöss sprach Bürgermeister Georg Kitzbichler zu den Jungbürgern. Der vergangene Winter habe diesen Zusammenhalt verdeutlicht.

„Heimat ist keine Art von Besitztum, wo andere nichts verloren haben. Wir sollten Achtung und etwas Demut dafür zeigen, dass wir hier in diesem gesegneten Land geboren wurden. Wir sollten aber auch dazu beitragen, dass andere, die zufällig hier gestrandet sind, auch in dem Wohlstand leben können", meinte Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer.

Anschließend faszinierte der Walchseer Skisportler Matthias Haunholder nicht nur die Jungbürger, sondern auch die zahlreichen Ehrengäste mit der Schilderung seines Werdegangs. Bereits als kleiner Bub wusste er, dass er einmal einen Weltcup gewinnen wollte. Als der erste Sieg dann tatsächlich erreicht war, tat sich eine gewisse Sinnfrage auf und das führte ihn letztlich zur Produktion von Filmen, die allesamt das Skifahren in möglichst entfernten und abgelegenen Gebieten der Welt zum Mittelpunkt haben.

Die Jungbürgerfeier diente auch als Rahmen dafür, zwei junge Gemeindebürger zu ehren. Matteo Anker ist extrem erfolgreich im Langlauf und Biathlon und hat unter anderem den Staatsmeistertitel in seiner Klasse gewonnen. Martin Grünbacher jun. war bei „Prima la musica" in Meran ganz vorne dabei und durfte daher am Bundesbewerb teilnehmen, wo er in der Sparte „Klavier" den zweiten Platz belegte. (be)