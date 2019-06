Eigener Fördertopf für strukturschwache Orte im Außerfern

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Hätte jemand „Aufguss“ gerufen, wäre im Saal Säuling der Bezirkshauptmannschaft wohl niemand überrascht gewesen. Die Temperaturen bei der Pressekonferenz von Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader bewegten sich im Saunabereich. Als heiß verkaufte die Landesrätin aber auch die neuen Förderungen, die sie mit im Gepäck hatte und bekannt machen wollte. Die Steigerungen liegen kräftig über der Inflationsrate. Zudem gibt es darüber hinaus Geld in Gemeinden, die dem strukturschwachen ländlichen Raum zugerechnet werden – eine Kartierung, auf der sich die meisten Orte wohl lieber nicht wiederfinden möchten, aber wo nun zumindest zusätzliches Steuergeld an Bauherren fließt. Denn Bauvorhaben werden mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss zusätzlich zu anderen Förderungen unterstützt. In dieser „Urban-Rural-Typologie“ der Statistik Austria finden sich im Außerfern gleich 21 der 37 Gemeinden, in denen die Bewohner diesen Sonderbonus erwarten können. Für Palfrader ein Mittel, um einer möglichen Abwanderung in urbane Regionen entgegenzuwirken. „Gewiss kein Allheilmittel, aber ein Beitrag“, ist sich die Politikerin bewusst.

Völlig neu sind Extrazuschüsse für Kleinbauvorhaben, die im ländlichen Raum oftmals an den höheren Errichtungskosten gescheitert sind. Diese Anlagen dürfen zwölf Wohneinheiten nicht überschreiten. Tigewosi-Geschäftsführer Franz Mariacher erläutert, dass sich kleine Projekte abseits der Zentren oft nicht gerechnet hätten. Nun sei es etwas leichter. Zum Beispiel in Berwang, wo der Bürgermeister an ihn herangetreten sei und ein kleines Projekt mit zwölf Wohnungen nun Form annehme.

Mietunterstützungen und die Wohnbauförderung wurden mit Jänner 2019 kräftig angehoben. Darüber hinaus informierte die Wohnbaulandesrätin über gerade beschlossene Neuerungen: „Die Einkommensgrenzen wurden stark angehoben, damit mehr Menschen in den Genuss der Wohnbauförderung kommen. Auch die Eigenheimförderung wurde von 39.000 auf 45.000 Euro kräftig erhöht.“ Tirol habe im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Mittel, sich dies leisten zu können, merkte Otto Flatscher, Vorstand der Abteilung Wohnbauförderung des Landes, an.

Zwei Rechenbeispiele:

1) Bei der umfassenden Sanierung eines Hauses via Kredit werden von der Rückzahlung von 88.000 Euro 40.225 von der Wohnbauförderung übernommen.

2) Eine Familie mit einem Kind, 1720 Euro Nettoeinkommen, wohnhaft in Reutte, Wohnung mit 90 m² Nutzfläche, bekommt statt bisher 100 Euro nun 238 Euro Mietzinsbeihilfe – was übers Jahr (1656 Euro) fast ein Monatsnettoeinkommen ausmacht.

In der anschließenden Bürgermeisterkonferenz rechnete Palfrader den Gemeindechefs und -chefinnen vor, dass Wohnprojekte mit Fünf-Euro-Bruttomiete pro Quadratmeter und Monat in der Praxis gelingen können, wie mehrere Projekte für Jungfamilien bewiesen hätten.