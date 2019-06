Gewaltschutz muss künftig vor Förderzusage nachgewiesen werden

Innsbruck – Unter dem Titel „Frauen und Gleichstellung“ gewährte das Land im abgelaufenen Jahr Jahres- und Projektförderungen in der Höhe von insgesamt 289.000 Euro. In Summe profitierten davon 30 Einrichtungen bzw. Projekte. Im heurigen Jahr sind 331.000 Euro budgetiert.

Förderansuchen haben in der Regel gewisse Voraussetzungen zu erfüllen, um im Sinne der Antragstellerin positiv abgeschlossen zu werden. Mit 1. Juli kommt ein neues Qualitätskriterium in diesem Fördersegment hinzu, wie die zuständige Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) gestern präsentierte. Wer eine Förderung für ein Frauenprojekt will, muss zwingend die Berücksichtigung von Gewaltprävention und Gewaltschutz nachweisen können. Damit will Fischer bewusst einen weiteren Impuls zur Sensibilisierung für das Thema Gewalt setzen: „Gewalt ist Ausüben von Macht und ein Ausdruck von gesellschaftlichen Hierarchien. Gewaltprävention und Gewaltschutz sind daher frauenpolitisch essenziell.“

Umso mehr setzt Fischer deshalb darauf, dass sich gerade jene Einrichtungen, die sich um solche Förderungen bewerben, mit dem Thema Gewalt bewusst auseinandersetzen. Dass dies durch die Bindung an eine monetäre Zu- oder Absage untermauert wird – damit betrete man österreichweit Neuland, wie Fischer versichert.

Wie die Leiterin des Bereichs Frauen und Gleichstellung in der Abteilung Gesellschaft und Arbeit, Elisabeth Stögerer-Schwarz, ausführt, müssen künftig Förderwerber eine Checkliste abarbeiten. Damit werden Organisationsstruktur wie -kultur hinsichtlich der Etablierung von Schutz, Sicherheit und Gewaltfreiheit abgeklopft. „Gewaltschutz ist auch eine Führungsaufgabe“, so Stögerer-Schwarz. Vereine und dergleichen müssen Antigewalt-Vertrauenspersonen einrichten, Leitfäden, Fortbildungen und dergleichen mehr anbieten und vorweisen. Überprüft soll all das stichprobenartig vor Ort werden.

Beschlossen hat diese neue Regelung die Landesregierung. Fischer will sie demnächst auch auf den Bereich der Integration ausdehnen. Ob Fischers Regierungskollegen ihrem Beispiel folgen und etwa Ähnliches auch im Sport- oder Kulturbereich einrichten, bleibt abzuwarten. Der Gewaltschutzplan des Landes selbst soll indes bis Ende des Jahres fertig sein, kündigt Fischer an. (mami)