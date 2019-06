8,5 Mio. Euro fließen in St. Antoner Nahwärmenetz

Von Paul Schranz

St. Anton am Arlberg – Die tirolweit angestrebte Energieautonomie 2050 hat die Wiege des Skisports längst geschafft. Die Wasserkraftwerke der St. Antoner Energie- und Wirtschaftsbetriebe (EWA) produzieren in Summe 55 GWh. Der jährliche Stromverbrauch im Dorf liegt bei 30 GWh, der Rest wird am freien Markt verkauft, wie Experte Jakob Klimmer bestätigte.

Jetzt strebt St. Anton auch einen großen Wurf in der kommunalen Wärmeenergieversorgung an. Dazu ist die „Nahwärme St. Anton GmbH (NWSA)“, eine 100-Prozent-Tochter der EWA, gegründet worden. Laut Geschäftsführer Elmar Huter entsteht am Gelände des ehemaligen Fußballplatzes eine Biomasseanlage. „Die Vorarbeiten und Planungen sind weit fortgeschritten“, schildert Huter. „Der Leitungsbau startet im Herbst, die Inbetriebnahme ist für Herbst 2020 geplant.“ Die gewerberechtliche Verhandlung findet Ende Juni statt, so der Geschäftsführer.

Die Nachfrage nach Wärmeenergie aus Biomasse ist im Dorf laut Huter größer als erwartet. „Mit 35 Betrieben im Ortszentrum haben wir zum Projektstart gerechnet. Schon jetzt haben 55 Hausbesitzer und Hoteliers unterschrieben.“ In der Startphase gewährt die NWSA einen 25-Prozent-Rabatt auf die Erschließungskosten. Die Investitionskosten liegen bei rund 8,5 Millionen Euro, zwei Millionen Euro davon sind durch Förderungen gedeckt.

Das Nahwärmeprojekt wird EU-weit ausgeschrieben. Für den Betrieb der Anlage sind rund 23.000 Schüttraummeter Holz notwendig. Womit in der ersten Ausbaustufe jährlich 1,4 Millionen Liter Heizöl eingespart werden. Die CO2-Reduktion liege bei 3400 Tonnen. Laut EWA-Geschäftsführer Karl Schobel soll das Holz nach Möglichkeit zur Gänze aus der Region kommen.

Schon jetzt würden die Weichen für eine mögliche Erweiterung der Anlage gestellt. „Wenn die Nachfrage da ist, werden wir in Richtung Oberdorf, Nasserein und St. Jakob erweitern“, sagte Huter.

Die Gemeindeführung habe das Vorhaben stets begrüßt und vorangetrieben. Das Nahwärmeprojekt biete viele Vorteile ökologischer und wirtschaftlicher Natur und sei „eine Heizungslösung mit Weitblick“, betont der Geschäftsführer.