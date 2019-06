An Parkgebühren wird nicht gerüttelt

Die Gemeinderatssitzung am Mittwochnachmittag hat es wieder einmal gezeigt: Parken bzw. Parkgebühren sind ein emotionales Thema in Innsbruck. Gemeinderat Gerald Depaoli hatte den Antrag eingebracht, auf der Hungerburg kostenlose Parkplätze für Familien, Freizeitsportler und Erholungssuchende zur Verfügung zu stellen. Und damit war die Diskussionsrunde eröffnet. Die zuständige Stadträtin Uschi Schwarzl stellte die Tagesparkgebühr von 7 Euro auf der Hungerburg den Gesamtkosten eines Autos (ihr zufolge liegen diese bei durchschnittlich 520 Euro monatlich) gegenüber und verweist auf die familienfreundlichen und günstigen Öffi-Angebote. Um es kurz zu machen: Die Stimmen von FPÖ, Liste Fritz und eben Depaoli reichten nicht aus – der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, die Parkgebühren bleiben, wie sie Anfang Mai eingeführt wurden.

Völlig emotionsfrei, jedoch mit tiefgreifenderen Folgen wurde das neue Örtliche Raumordnungskonzept beschlossen. Das dürfte daran liegen, dass darüber seit Jahren – Innsbruck hätte das Raumordnungskonzept bereits im Jahre 2012 fortschreiben sollen – diskutiert wurde. Nach zwei kurzen Statements von NEOS-GR Julia Seidl, die transparentere Regeln für Grundbesitzer forderte, und FPÖ-GR Max Kurz, der die Eingriffe in Privateigentum kritisierte, wurde das Öroko mit den Stimmen der Regierungsparteien (Grüne, ÖVP, SPÖ und FI) beschlossen. Ein historischer Moment.

Zurück an den Start will indes Liste-Fritz-GR Thomas Mayer mit dem städtischen Wohnprojekt am Campagneareal, das in seinen Augen „viel zu dicht“ sei. Ein Zurück-an-den-Start ist für die Mehrheit im Gemeinderat ein absolutes No-Go. Bürgermeister Georg Willi erklärte, dass die Anzahl der Wohnungen bereits reduziert wurde. „Man muss das Gesamtareal mit dem breiten Grünzug und den Sportflächen sehen. Ich kenne kein Projekt, das so gut vorbereitet ist.“ BM Willi betonte, alles daran zu setzen, um im Herbst mit dem Bau zu beginnen. Dem Antrag von Mayer stimmte schließlich nur die FPÖ zu. (dd)