Klima: Kampf um die eigene Zukunft

Kufstein – Die glühende Hitze und ein schulfreier Tag brachten rund 30 Jugendliche und Aktivisten gestern Mittag nicht davon ab, ihren „Fridays for Future“-Streik am Unteren Stadtplatz in Kufstein durchzuführen. Lautstarke Parolen wie „Öl und Kohle lassen wir im Boden!“ und informative Poetry Slams gab es zwei Stunden lang zu hören.

Die Aktion fand zum zweiten Mal statt, auch im Unterricht haben sich die Schüler des BRG Kufstein, der ISK und der Waldorfschule Rosenheim mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt. Fazit: Jeder kann etwas dazu beitragen. „Ich fahre nun öfter mit dem Rad von Schwoich in die Schule nach Kufstein und unsere Familie hat den Fleischkonsum reduziert“, erklärt Organisatorin Victoria Zawadil. Außerdem, so die 16-Jährige, nehme sie ihre Umgebung nun bewusster wahr. „Wir haben hier so eine wunderbare Natur, das sollten wir nutzen und mehr wertschätzen.“ Im Herbst wollen die Schüler mit den anderen Bildungseinrichtungen kooperiern. Am dritten Welt-Klimaschutztag (27. September) werden sie sich der Demo in Innsbruck anschließen. (jazz)