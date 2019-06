Turbositzung wischt Nöte vom Tisch

Von Agnes Dorn

Sautens – Eigentlich müssten laut den beiden Kreditverträgen die Bedarfszuweisungen für den Musikkapellenpavillon und das Feuerwehrhaus in der Höhe von 200.000 sowie 150.000 Euro bis zum 30. Juni zur Tilgung des Kreditvertrags verwendet werden. Doch mittels Gemeinderatsbeschluss verschob Bürgermeister Manfred Köll diesen Termin nun um ein halbes Jahr. Wofür er das Geld brauche, wurde zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung weder angesprochen noch von einem der Mandatare hinterfragt.

Telefonisch erklärte der Dorfchef dann später, das Geld würde zumindest zum Teil für die offenen Rechnungen zur Sanierung der Balbach-Alm verwendet werden. Den dafür eigentlich vorgesehenen Kredit in der Höhe von 150.000 Euro, den der alte Gemeinderat noch abgelehnt hatte, winkte das neue Dorfparlament ebenfalls ohne jegliche Diskussion einstimmig durch.

Dass man nun gleich 350.000 Euro anderweitig verwenden wolle als vertraglich vorgesehen, sieht der Dorfchef unproblematisch: „Das ist für uns feiner, weil wir dann mehr Luft und mehr Spielraum haben.“ Außerdem würden neben den Rechnungen für die Balbach-Alm bald auch jene für die Asphaltierungsarbeiten beim Hotel Gisela sowie im Ortsteil Reitle fällig, so Köll. Wenn man diese jetzt zahlen würde, könnte man sich drei Prozent Skonto ersparen, rechnet Köll vor. Im Budget seien für die Arbeiten nur 50.000 Euro vorgesehen.

Der bestehende Kontokorrentkredit in der Höhe von 250.000 Euro, der Ende Juli auslaufen würde, wurde um drei Jahre verlängert.

Auf der Tagesordnung derselben Sitzung stand außerdem noch der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2019. Dazu wolle er aber derzeit nichts sagen, deshalb habe er den Punkt auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehandelt, so Köll. Details zu etwaigen brisanteren Themen wird es also wohl in der nächsten Sitzung zu erfragen geben. Was zumindest in der nächsten internen Sitzung am 1. Juli den Mandataren präsentiert werden wird, ist die Mobilitätsstudie für das Ötztal, die nun fertig sei, so Köll.

Passend dazu hat der Sautner Gemeinderat beschlossen, einen Antrag an die Bezirksstraßenverwaltung für die Errichtung eines Kreisverkehrs bei der Sautner Brücke zu stellen. Aber dieses Projekt werde sicher noch mindestens zwei weitere Jahre Planung in Anspruch nehmen, hält sich Köll mit Details zurück. Die gesamte Sitzung bis einschließlich Tagesordnungspunkt neun dauert übrigens knapp über eine halbe Stunde. Trotz der, zumindest finanziell, durchaus wichtigen Themen.