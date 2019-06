Haidenberger führt Grünen-Liste an

Im Herbst stehen Nationalratswahlen an. Die SPÖ hat ihre Kandidatenliste bereits festgelegt. Für den Bezirk Lienz wurde Evelyn Müller mit 100-prozentiger Zustimmung als Listenerste bestimmt. Die Lienzerin hat an der Glasfachschule Kramsach ihre Ausbildung gemacht und ist Vorsitzende der Jungen Generation der SPÖ in Osttirol. Nach Müller sind folgende SPÖ-Kandidaten gereiht: Christopher Handl, Theres Jury, Martin Strasser, Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, Karl Zabernig, Evelin Johann, Willi Lackner, Beatrix Erler, Armin Vogrincsics, Waltraud Linke und Walter Matschnig. Die Kandidatur hat hauptsächlich symbolische Bedeutung. Da der Wahlkreis Osttirol so klein ist, ist die Chance auf einen Sitz im Nationalrat so gut wie inexistent. (TT)