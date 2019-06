Neue Fahrverbote und Pkw-Dosierampel in Reutte und Kufstein ab 6. Juli

Wie angekündigt bremst das Land nun auch in den transitgeplagten Bezirken Reutte und Kufstein den Pkw-Verkehr ein. LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) verkündeten vor kurzem, dass vom 6. Juli bis 15. September an den Wochenenden in den beiden Bezirken sowohl neue Fahrverbote als auch Verkehrsdosierampeln in Betrieb gehen werden.

In Reutte sind zwei Fahrverbote bei den Abfahrten Reutte Nord und Vils (SA 7 Uhr bis SO 19 Uhr) vorgesehen. Ausgenommen ist der Ziel- und Quellverkehr. Rund um Kufstein wird im selben Zeitraum einen Mix geben. So wird die Autobahnabfahrt Kirchbichl ebenso wie die Gemeindestraße zum Krankenhaus mit einem Fahrverbot belegt. Die bereits in den Wintermonaten bestehende Dosierampel auf der B171 für den Verkehr aus Richtung Deutschland wird nun auch im Sommer aktiviert, zusätzlich werden vier weitere aufgestellt. Diese befinden sich beim Kreisverkehr „Inntaler“ (B171) für den Verkehr aus Richtung Kirchbichl, je eine auf der Walchseestraße bei Niederndorf und Ebbs sowie auf der Wildbichlerstraße im Bereich GH Schanz. Die Ampeln werden nur bei Bedarf aktiviert.

Für die um einiges verkehrsintensiveren Wintermonaten in Reutte und Kufstein sollen rechtzeitig neue, ergänzende Maßnahmen ausgearbeitet werden. (mami)