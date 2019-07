Neubau Patscherkofel: Die Kostenexplosion hat viele Väter

Von Denise Daum

Innsbruck – Von früh am Morgen bis spät in den Nachmittag hinein dauert die Fragestunde im Innsbrucker Sondergemeinderat zu den Mehrkosten beim Neubau der Patscherkofelbahn. Besonders gefragt sind der Autor des externen Prüfberichts Herbert Schöpf, der Kontrollamtsleiter Hans Fankhauser und die Geschäftsführer der Patscherkofelbahn Thomas Scheiber und Martin Baltes.

Die Prüfer mussten beim Sondergemeinderat unzählige Fragen des Gemeinderats beantworten. - Foto TT/Rudy De Moor

1 Patscherkofel-Kauf: Bürgermeister Georg Willi stellt dem Kontrollamtsleiter eine Frage, die sich wohl viele stellen. „Die alte Bahn war verlustträchtig und überschuldet. Die Stadt kauft diese verlustträchtige Bahn um 10,7 Millionen Euro, bricht diese dann ab und baut etwas Neues. Ich würde sagen, da ist Geld rausgeschmissen worden. Wie ist das zu erklären?“ Fankhauser zufolge lässt sich der Kaufpreis nur so erklären: „Hätte man den nicht bezahlt, hätte man politisch kein neues Projekt umsetzen können. Mit Wirtschaftlichkeit ist das nicht zu erklären.“

Kontrollamtschef Hans Fankhauser legte einen Prüfbericht vor. - Foto TT/Rudy De Moor

2 Architekturwettbewerb: Herbert Schöpf zeigt die Diskrepanz zwischen dem Siegerprojekt und der Ausschreibung auf. So sei kein Neubau der Talstation vorgesehen gewesen, sondern ein Zu- und Umbau. „Wenn ein Architekt trotzdem einen Neubau präsentiert und der Auftraggeber ändert seine Meinung und findet das dann doch gescheit, muss er den Wettbewerb widerrufen und neu ausführen“, betont Schöpf.

3 Bauphase: Martin Baltes informiert, dass es aufgrund diverser Vorkommnisse (beispielsweise Müll­fund) zur Umorganisation der Baustelle gekommen sei. „Es gab nicht die Möglichkeit, die Baustelle zu stoppen und nachzudenken, wie wir weitertun.“ In dem Moment sei einfach von allen versucht worden, den Bau voranzutreiben. Die Information dazu erhielt die Montagsrunde.

4 Montagsrunde: Eine der Hauptfragen rund um den Kofelbau ist, wer wann was wusste. Der Informationsaustausch während der Bauphase erfolgte in der so genannten „Montagsrunde“. Über Kostenüberschreitungen soll da aber nicht gesprochen worden sein. Thomas Scheiber zufolge haben daran die Stadträte, teilweise die Klubobleute der Regierungsparteien und fallweise Experten teilgenommen. Der Inhalt: „Sabotageakte, Müllfund, Baufortschritt, aber keine konkreten Zahlen“, sagt Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer. „Wir haben über Entwicklungen, Verzögerungen, Forcierungsmaßnahmen informiert, aber sicher keine Wasserstandsmeldung gemacht. Plan-Ist-Vergleiche wurden nicht immer vorgelegt“, sagt Baltes. Als Grund dafür, warum das nicht passierte, erklärt der Geschäftsführer, dass keine Rechnungen vorlagen.

Auch Herbert Schöpf wurde zu seinem Prüfbericht befragt. - Foto TT/Rudy De Moor

5 Mangelhafte Dokumentation: Die Dokumentation während eines Baus sei ein absolutes Muss, sagt Schöpf. Diese habe es allerdings nicht gegeben. „Mangels Dokumentation kann man nicht sagen, ob die Mehrkostenforderung gerechtfertigt ist oder nicht. Wäre eine ordentliche Dokumentation erfolgt, hätte man rechtzeitig Projektsteuerungsmaßnahmen ergreifen können. Die Projektdokumentation ist das A und O zur Vermeidung von Mehrkostenforderungen“, betont Schöpf und stellt klar: „Bei richtiger Dokumentation wäre es günstiger geworden.“

6 Zeitdruck: Für Schöpf liegt auf der Hand, dass Planung und Vorbereitung des Projekts mangelhaft waren: „Sonst wäre nicht passiert, was passiert ist.“ Bereits beim Baustart sei man mit dem Planungsstand im Verzug gewesen. Bei guter Vorbereitung und normalem Bauablauf wäre der Eröffnungstermin im Dezember kein Problem gewesen. „Es ist anerkannt, dass Projektvorbereitung wesentlich ist.“

Patscherkofel-Geschäftsführer Thomas Scheiber erklärt, dass eine Streckung der Planungsphase sicherlich zu mehr Sicherheit geführt hätte. „Ob es zu weniger Kosten geführt hätte, weiß ich nicht“, sagt Geschäftsführer Thomas Scheiber.