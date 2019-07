Das Häuschen im Grünen kann zur teuren Last werden

Tödlicher Flugzeugabsturz

Absturz in Leutasch: Kleinflugzeug zerschellte an Felswand

In der Leutasch ist am Donnerstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Insassen kamen dabei ums Leben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im alpin ...