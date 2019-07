„Deutschland bewegt sich“: Platter reist zu Berliner Verkehrsgipfel

Innsbruck - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wird an dem von Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen Treffen am Donnerstag in Berlin in Sachen Transitstreit teilnehmen. Dies erklärte Platter am Montag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus.

"Mir wird berichtet, dass Deutschland sich bewegt", begründete der Politiker seine Teilnahme. Bei der Verhandlungsrunde auf Beamtenebene in Berlin, die am Montag stattfand, sei es um entlastende Maßnahmen gegangen - und nicht darum, entlastende Maßnahmen einzuschränken.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Vom Ergebnis der Beamtenrunde, an der sowohl Vertreter Tirols als auch des Bundes teilnahmen, hatte Platter seine Anwesenheit bei dem Treffen in Berlin zuletzt abhängig gemacht. Der Landeschef hatte im Vorfeld auf die Erstellung einer "Agenda mit klaren kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen" gepocht.

Korridormaut zwischen München und Verona auf Tagesordnung



Platter bekräftigte einmal mehr, dass es für ihn am Donnerstag um die Einführung einer Korridormaut zwischen München und Verona gehen müsse. Diese würde schon auf der Tagesordnung stehen. Wobei der Landeshauptmann einräumte, dass man mit Italien in dieser Causa ebenso sprechen müsse: "Die Debatte mit Italien werden wir natürlich ordentlich führen".

Auch eine Attraktivierung und Förderung der Rollenden Landstraße (RoLa) müsse verhandelt werden. Der Bau der nördlichen Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel (BBT) solle ebenfalls behandelt werden. Gleichzeitig betonte der Landeshauptmann erneut, dass die von Tirol verordneten Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz sowie die Lkw-Blockabfertigungen keinesfalls Verhandlungsmasse sein können: "Wir werden nicht über sektorale Lkw-Fahrverbote und Pkw-Fahrverbote diskutieren."

Tiroler Fahrverbote als Auslöser für Streit



Seit Wochen liefern sich Tirol bzw. Bayern und Deutschland einen heftigen Schlagabtausch in Sachen Verkehr und Transit. Den Höhepunkt der Auseinandersetzung bildeten die Mitte Juni von der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung verordneten Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz, um Ausweichverkehr von der Autobahn in die Dörfer zu verhindern.

Auch die mit 1. Jänner 2020 gültige und bereits verordnete Verschärfung des Sektoralen Lkw-Fahrverbots sowie die von Tirol seit geraumer Zeit durchgeführten Lkw-Blockabfertigungen trieben die Deutschen auf die Palme.

Deutschland und Italien kündigten an, Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen Fahrverboten und Blockabfertigungen einzubringen. Besonders Scheuer zeigte sich empört über die Tiroler Maßnahmen. Ihn wird Platter nun in Berlin treffen. Mit dabei soll unter anderem auch Österreichs Verkehrsminister Andreas Reichhardt sein.