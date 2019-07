Lkw-Zufahrtsverbote sorgen für pikanten Rechtsstreit in Tirol

Obergrenze für Lkw gefordert

Innsbruck– Transitforum-Chef Fritz Gurgiser fordert vor dem Transitgipfel in Berlin ein Bündel von Maßnahmen an der Gesamtstrecke Rosenheim – Verona. Nur dieses könne zu echten Entlastungen führen. „Eine Mauterhöhung am geringen deutschen Anteil würde die Gesamtstrecke nicht beeinflussen“, so Gurgiser.