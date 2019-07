Wirbel um Spenden-Mail: ÖVP klagt und spricht von Fake

Innsbruck – Seit gestern Abend geht es in der Tiroler Politik rund: Auslöser ist ein auf Twitter veröffentlichtes Mail an ÖVP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun über „außerordentliche“ Spenden in bar von 47.300 Euro im Zusammenhang mit dem EU-Wahlkampf für die Tiroler ÖVP-Spitzenkandidatin. Veröffentlicht hat das Mail, das auch an das Büro von LH Platter (VP) gerichtet wurde, der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer. Die Meldung verbreitete sich in Windeseile, Dornauer schrieb dazu: „Der nächste Spenden-Skandal aus dem Hause Volkspartei. Dieses Mail wurde mir heute zugespielt. Bitte um rasche Aufklärung, bevor ich alles zum ,#schredder‘ bringe.“ In dem Mail werden Spenden von Tiroler Unternehmen genannt und in Verbindung mit ihren Wünschen gebracht.

In der Tiroler Volkspartei liefen sofort die Telefone heiß, Martin Malaun war fassungslos. „Was hier abgeht, kann ich gar nicht glauben.“ Bei ihm und im Büro des Landeshauptmanns sei dieses Mail niemals eingelangt. „Ich habe auch sofort mit dem vermeintlichen Absender gesprochen, der ebenfalls erklärt hat, das sicher nicht geschrieben zu haben.“ Zwar schaue es in der Form so aus, als ob es von ihm stamme, „doch es handelt sich klar um ein gefälschtes. Auch der Inhalt ist absurd.“

Die ÖVP wird laut Malaun jetzt Klage gegen unbekannt einbringen und fordert Dornauer auf, seine Quellen offenzulegen. „Wir werden auch von den angeführten Unternehmern eidesstattliche Erklärungen vorlegen, dass es die zitierten Spenden nie gegeben habe.“

Dornauer zeigt sich hingegen unbeeindruckt. „Ich werde das Mail und das Begleitschreiben, die ich heute mit der Post erhalten habe, umgehend der Korruptionsstaatsanwaltschaft übergeben.“ Warum hat er es sofort auf Twitter veröffentlicht und nicht auf eine Klärung gewartet? „Ich habe ohnehin geschrieben, dass die ÖVP das rasch aufklären soll“, fügt Dornauer abschließend hinzu. (pn)